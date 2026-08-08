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Collisione, affonda gozzo a Conca dei Marini

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Nel pomeriggio di venerdì, nello specchio acqueo antistante il Comune di Amalfi, in prossimità della località Conca dei Marini, si è verificato un sinistro marittimo che ha coinvolto due unità navali, rispettivamente adibite al traffico passeggeri e al diporto impiegato per finalità commerciali.

A seguito della collisione, una delle due unità, un’imbarcazione in legno di circa 10 metri impiegata nel servizio di trasporto passeggeri lungo la Costiera Amalfitana, ha riportato gravi danni strutturali, tali da determinare il successivo affondamento.

L’intervento della Guardia Costiera

Ricevuta la segnalazione dell’evento, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Salerno ha immediatamente coordinato le operazioni di soccorso, disponendo l’invio sul posto di un mezzo navale dipendente. Contestualmente, le persone presenti a bordo delle due unità sono state prontamente recuperate anche grazie alla collaborazione delle altre imbarcazioni presenti nell’area.

Tutti i passeggeri ed i componenti degli equipaggi sono stati tratti in salvo e non si registrano feriti.

In corso accertamenti

Sono in corso gli accertamenti di polizia marittima, affidati alla Guardia Costiera di Amalfi, finalizzati alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all’individuazione delle cause che lo hanno determinato. Tra gli elementi oggetto di verifica rientrano, tra l’altro, l’eventuale inosservanza delle norme sulla precedenza, possibili errori di manovra e l’adeguatezza della condotta di navigazione rispetto alle condizioni del momento. Gli esiti delle attività istruttorie consentiranno di accertare l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

Raccomandazioni

La Guardia Costiera rinnova l’invito a tutti i diportisti e agli operatori del settore a mantenere sempre una condotta di navigazione improntata alla massima prudenza e al rigoroso rispetto delle norme vigenti, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Si ricorda che, in caso di emergenza in mare, è possibile contattare il numero gratuito 1530 oppure il 112, Numero Unico Europeo per le Emergenze, per consentire il tempestivo intervento della Guardia Costiera.

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