Home Cronaca Maltempo, anche oggi allerta temporali dalle 13 alle 21

Maltempo, anche oggi allerta temporali dalle 13 alle 21

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore giallo valida dalle 13:00 alle 21:00 di oggi, venerdì 7 agosto, su tutta la Campania.

Si prevedono isolati rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. I fenomeni temporaleschi potranno essere caratterizzati da incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento, fulmini e caduta di rami o alberi che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale evidenzia un rischio idrogeologico con possibile innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, possibile scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali con possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse, possibili cadute di massi in più punti del territorio ed occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche fragili.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.

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