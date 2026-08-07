Commozione per i funerali di Luca Esposito

Silenzio, dolore e lacrime. Una folla commossa ha partecipato giovedì mattina ai funerali di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista 53enne ucciso nella notte tra il 18 e il 19 luglio in un terreno agricolo alla periferia di Eboli (Salerno).
Un delitto brutale, attribuito a Ridha Rahmouni, 26enne tunisino irregolare e destinatario di un provvedimento di rimpatrio, che continua a presentare aloni di mistero e aspetti ancora da chiarire.
Un omicidio efferato, con molti punti oscuri
Secondo le indagini coordinate dalla Procura di Salerno, Rahmouni è accusato di: omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e soppressione di cadavere.
Le prime ricostruzioni indicano che Esposito sarebbe stato picchiato e poi dato alle fiamme quando era ancora in vita, una dinamica che ha sconvolto la comunità e che richiede ulteriori approfondimenti investigativi.
Funerali in forma raccolta: «Solo chi lo conosceva davvero»
La chiesa di Santa Maria Maggiore, a Nocera Superiore, ha accolto parenti, amici e conoscenti del giornalista, molto noto in città. Per volontà della famiglia, la cerimonia è stata riservata, aperta solo a chi aveva un legame reale con Luca: gli operatori di radio e tv hanno atteso all’esterno del sagrato, nel rispetto del dolore dei familiari.
La testimonianza di Mary Esposito: «Una comunità ferita, Luca merita giustizia»
Tra i presenti anche Mary Esposito, storica amica della vittima:
«Ho vissuto i funerali di Luca con grande partecipazione emotiva. Al di là del dolore della famiglia, ciò che ha colpito è stato il coinvolgimento dell’intera comunità: una perdita così tragica lascia un segno profondo in tutti».
Mary ha sottolineato il valore del momento come riflessione collettiva:
«Dietro ogni tragedia ci sono persone, emozioni e fragilità che meritano rispetto, senza giudizi affrettati. È fondamentale che la comunità “benedica” la memoria di Luca, come ha detto il parroco: trasferiamo l’amore di Luca così come faceva lui in vita».
E ha aggiunto:
«Luca ha bisogno di giustizia. Sono fiduciosa nel lavoro del procuratore Cantone, che sta svolgendo le indagini in modo egregio».
Montalbano: «Rimane un dramma umano, serve verità»
Parole di cordoglio anche dall’ex sindaco di Nocera Superiore, Gaetano Montalbano:
«Quello che rimane alla famiglia è un dolore immenso. Conoscevo Luca come cronista sportivo e come paziente: era un bravissimo ragazzo. Mi dispiace che ci sia chi vuole speculare. Qui rimane il dramma umano di una famiglia».
Montalbano ha auspicato che la giustizia possa chiarire i troppi lati oscuri della vicenda.
La sepoltura
Da oggi la salma di Luca riposa accanto alla mamma e al papà, nel cimitero comunale della frazione Camerelle di Nocera Superiore.
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