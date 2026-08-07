“Salvaguardiamo la nostra civiltà” L’appello lanciato dalla dottoressa Marialuisa Bonomo, studiosa dell’islam e assistente personale di Magdi Cristiano Allam, nell’incontro organizzato da don Nello Senatore nella “Cappella Giovanni Paolo II” di Salerno..

“L’islam è incompatibile con la nostra civiltà, con la nostra umanità. Ognuno di noi oggi ha il dovere di salvaguardare la nostra civiltà cristiana. I terroristi islamici sono la punta di un iceberg di un sistema che promuove l’islamizzazione dell’Europa”. È questo l’appello lanciato dalla dottoressa Marialuisa Bonomo, assistente personale di Magdi Cristiano Allam, il più qualificato esperto di islam in Italia, nato al Cairo, che vive in Italia dal 1972, cittadino italiano dal 1986, che dopo aver ricevuto il battesimo, la cresima e l’eucarestia dalle mani di papa Benedetto XVI, ha assunto il nome di Cristiano e che dal 2003 è costretto a vivere sotto scorta per una condanna a morte per aver criticato il terrorismo islamico e gli integralisti islamici. La dottoressa Bonomo, originaria di Potenza, persona e cittadina orgogliosamente cristiana, cattolica, è stata la protagonista dell’incontro organizzato da Don Nello Senatore, parroco della chiesa di “San Giuseppe Lavoratore” di Salerno e della nuova “Cappella Giovanni Paolo II” di Via Vinciprova, che nella sua veste di giornalista, ha moderato l’incontro “Conoscere Maometto e il Corano per capire la realtà dell’islam”, organizzato anche grazie al contributo dell’avvocato e scrittore salernitano Francesco Casale. Intervistata dai giornalisti Peppe Leone e Aniello Palumbo la dottoressa Bonomo ha analizzato la profonda complessità della religione islamica partendo dal presupposto che gli islamici, come persone, vanno rispettati:” Sono tanti i musulmani moderati con i quali conviviamo che vanno rispettati e valorizzati, purché rispettino le nostre leggi e i nostri valori, le regole della civile convivenza, i valori della sacralità della vita, della pari dignità tra le persone, della libertà di scelta. Bisogna avere però il coraggio di dire che l’islam non è una religione di pace, il Corano non predica l’amore verso il prossimo, Maometto non è stato un uomo di pace. Dobbiamo conoscere la realtà dell’islam per impedire che la nostra amata Italia sia sottomessa all’islam”. La dottoressa Bonomo ha ricordato che Magdi Cristiano Allam è stato musulmano per 56 anni e che ha pubblicato 17 libri sull’islam:” Agli ultimi sei ho partecipato attivamente nella ricerca delle fonti”. La dottoressa Bonomo ha evidenziato l’aumento di donne velate nelle nostre città:” Talune integralmente, dalla testa ai piedi. Il velo islamico è un chiaro segno di sottomissione. Le vediamo passeggiare per le strade delle nostre città insieme ai loro figli che sono almeno tre o quattro. Noi in Italia non facciamo più figli: abbiamo il più basso tasso di natalità, 1.2, mentre il loro è di 2.3 come media. Anche nel resto dell’Europa, che è l’area del mondo che ha il più basso tasso di natalità, registriamo la crescita demografica dei musulmani: c’è una maggioranza islamica tra i nuovi nati a Londra, Berlino, Bruxelles, Amsterdam e Oslo. In città come Oslo, Berlino, Rotterdam, Aia, il nome più comune è Mohammed. All’Aia, in Olanda, al primo posto c’è Mohammed con due “m”, al quarto Mohamed con una “m”. Quindi se questa non è islamizzazione demografica che cos’è?”. La dottoressa Bonomo ha parlato anche delle spose bambine:” Il matrimonio islamico infantile o forzato, che non è un sacramento, ma un contratto stipulato da due notai, non è una realtà confinata solo nei Paesi d’origine, ma è ben presente sul nostro territorio e in tutta Europa dove ci sono Paesi in cui le insegnanti denunciano scomparse di minorenni che con la scusa di andare nel Paese di origine non tornano più perché vengono vendute. Leggiamo di bambine date in spose a uomini adulti o anziani, di ragazze che vengono picchiate o talvolta uccise dai propri genitori perché non indossano il velo o rifiutano il matrimonio combinato. Lo stesso Maometto, che odiava le donne, sposò una bambina di sei anni, figlia del suo migliore amico”. La dottoressa Bonomo ha ricordato i numerosi attentati perpetrati da terroristi islamici:” Hanno il chiaro obiettivo di ammazzare più persone possibili e di farsi ammazzare per divenire martiri islamici e quindi acquisire la santità che gli garantirebbe il Paradiso di Allah”. La dottoressa Bonomo ha anche ricordato che l’islam non è una religione riconosciuta dallo Stato italiano perché è incompatibile con la nostra Costituzione:” Non ottempera ai requisiti dell’articolo 8 della Costituzione. Però in base all’articolo 19, alla libertà di culto personale e collettiva, i magistrati concedono e danno la prerogativa ai musulmani di costruire moschee, scuole coraniche e centri culturali dove periodicamente registriamo episodi che attestano l’incompatibilità di quando si predica, con le nostre leggi e i nostri valori. Poi bisogna anche capire che cos’è la moschea che non è un luogo di culto. Assistiamo al dilagare delle moschee e all’occupazione delle nostre piazze da parte di folle di islamici che ostentano la preghiera collettiva nei luoghi pubblici. È nostro legittimo diritto salvaguardare la nostra civiltà per essere pienamente noi stessi dentro casa nostra. Il dialogo e la convivenza sono possibili se i musulmani rispettano le leggi laiche dello Stato italiano, se ottemperano alle regole della civile convivenza, se condividono i valori che sostanziano la civiltà italiana”. La dottoressa Bonomo ha chiarito il significato di Sharia islamica:” È un sistema di principi derivati dal Corano e dalla Sunna che rappresentano i fondamenti della religione islamica che sono in contrasto con i nostri valori democratici, con la nostra civiltà: la sharia concepisce la donna come un essere antropologicamente inferiore rispetto all’uomo; legittima la poligamia; prescrive la condanna a morte dell’apostata , dell’adultera , dell’omosessuale, dell’omicida; condanna gli ebrei cristiani come miscredenti; predica e pratica il jihad: la Guerra Santa, la sottomissione dell’umanità all’islam; di tutte le altre religioni all’islam”. La dottoressa Bonomo, che ha anche letto dei versetti del Corano, ha spiegato chi era in realtà Maometto:” È stato il fondatore dell’islam: un predone del deserto che ha personalmente combattuto, ucciso e decapitato i suoi nemici, a cominciare dagli ebrei, arrivando a compiere 95 guerre e razzie fino a sottomettere il territorio su cui sorge l’Arabia Saudita. Successivamente, i suoi seguaci hanno proseguito le guerre di conquista a est e a sud del Mediterraneo, territori che erano cristiani e che furono sottomessi con la forza all’islam. Per 1400 anni l’islam ha compiuto razzie e perpetrato stragi in Europa, ha occupato per quasi otto secoli la Spagna e per quasi tre secoli la Sicilia. Maometto predisse che, dopo Costantinopoli, l’attuale Istanbul, anche Roma sarà sottomessa all’islam”. La dottoressa Bonomo ha sottolineato l’importanza di conoscere bene l’islam:” Perché loro stanno riempiendo un vuoto che noi abbiamo creato. Un vuoto prima di tutto valoriale ed identitario”.

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