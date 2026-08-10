Incendio a San Giovanni a Piro, in fumo oltre 20 ettari di vegetazione

Oltre 20 ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo in località Ceraseto, nel territorio di San Giovanni a Piro (Salerno), a causa di un vasto incendio che ha impegnato le squadre antincendio per circa 24 ore.

La dinamica

Il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri in una zona collinare impervia, rendendo complesse le operazioni di avvicinamento e contenimento. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione secca e dal vento, hanno continuato a bruciare per tutta la notte, riprendendo vigore in più punti.

Le operazioni di spegnimento

Per domare l’incendio sono stati impiegati tre mezzi aerei:due elicotteri della Regione Campania, un Canadair della flotta nazionale.

A terra hanno lavorato le squadre della Comunità Montana Bussento Lambro e Mingardo, i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino e il Direttore delle operazioni di spegnimento (Dos), che ha coordinato gli interventi.

Le fiamme sono state definitivamente circoscritte nel tardo pomeriggio di oggi, consentendo l’avvio delle operazioni di bonifica dell’area.

Il bilancio

Il rogo ha distrutto oltre 20 ettari di vegetazione, provocando danni rilevanti alla macchia mediterranea e lasciando un’ampia porzione di collina completamente annerita.

Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

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