Ritmi Narranti, ripartono i Concerti d’estate di Villa Guariglia a Vietri

Con “Ritmi Narranti” si apre, mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 21, nella Villa Comunale di Vietri sul Mare, la 29esima edizione dei Concerti d’estate di Villa Guariglia.

Il concerto inaugurale, a ingresso gratuito, è organizzato dal CTA Salerno aps con il Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno e sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio “Divina”, realizzato dalle allieve e dagli allievi del Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno.

Suite Percussion Ensemble

Sulla semiluna della terrazza a picco sul mare della Villa Comunale ci sarà la Suite Percussion Ensemble, diretta da Paolo Cimmino, con Gennaro Basile, Emilio Califano, Alfonso Nocera, Carmen Ascoli, Alex Rosamilio, Simone Parisi, Domenico Donatantonio e lo stesso Paolo Cimmino. Al loro fianco il Quartetto d’Archi diretto da Vincenzo Meriani, con Maria Pia Ferreri al primo violino, Raffaele Delli Bovi al secondo violino, Vincenzo Meriani alla viola e Matteo Giuliano al violoncello. A completare l’organico Carla Genovese, voce, e Roberta Di Maio, body percussion.

La natura più profonda della percussione

“Ritmi Narranti” nasce dalla volontà di esplorare la natura più profonda della percussione, intesa non solo come elemento ritmico, ma come vero e proprio linguaggio capace di raccontare, evocare, costruire immagini sonore. Il progetto musicale si sviluppa lungo due direttrici complementari: da un lato il ritmo come memoria e restituzione, dall’altro il ritmo come drammaturgia e incontro.

Nella dimensione percussiva il ritmo si riappropria della propria storia e diventa materia viva. Significativa, in questa direzione, è la rilettura della “Marcia alla Turca” di Mozart nell’arrangiamento di Paolo Cimmino: una trascrizione che riporta alla luce l’anima pulsante e “giannizzera” che il genio salisburghese aveva originariamente affidato alla tastiera.

Accanto a questa rilettura, le opere di autori contemporanei come Andrew Worden, Julie Davila e Mitch Markovich mostrano come pelle, metallo e legno possano articolare un discorso complesso, sostituendo la parola con l’impulso, il gesto, la vibrazione. Il quartetto d’archi e la voce ampliano la prospettiva, dando alla narrazione un imprinting multidimensionale. Gli archi portano con sé la liricità e la memoria della forma classica, mentre la voce diventa l’elemento rivelatore. Nelle composizioni di Giovanni Sollima e Paolo Cimmino, il canto si innesta sulla trama ritmica fino a trasformarla in una vera sceneggiatura sonora.

Il programma

Il programma: da “Fractalia” di Clayton Condon a “Millennium Bug V” di Giovanni Sollima, dall’“Estate” di Antonio Vivaldi, tratta dalle “Quattro stagioni”, a “Team work” di Mitch Markovich. E ancora “Body percussion groove” di Paolo Cimmino e Roberta Di Maio, “Lacrime di nuvole” e “Passione segreta” di Paolo Cimmino, “Dimension for tambourine” di Julie Davila, “Escape” di Andrew Worden, fino alla “Marcia alla Turca” di Wolfgang Amadeus Mozart nell’arrangiamento di Paolo Cimmino.

Il prossimo appuntamento. Giovedì 9 luglio, sempre in Villa Comunale alle ore 21, serata nel segno dei Coldplay con l’Orchestra da Camera Fiorentina, diretta da Giuseppe Lanzetta: da “Yellow” a “Viva La Vida”, da “Trouble” a “The Scientist” e tanti altri great hits per esaltare la cifra melodica di Chris Martin e soci attraverso un raffinato sconfinamento nell’extra-colto. Ingresso, 8 euro.

Partnership e patrocini

La rassegna è organizzata dal CTA Salerno aps, con il sostegno e il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Martucci”, Coldiretti Salerno – Campagna Amica con Camera di Commercio di Salerno, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, della Fondazione Saccone e con il patrocinio morale della Provincia di Salerno, del Comune di Salerno e delle ACLI Provinciali APS.

Info line: 329 4158640 – 089 226979

ctasalerno@gmail.com

Biglietti: postoriservato.it