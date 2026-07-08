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Incontri Meridionali a Licusati

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Dal 10 al 12 luglio, alle ore 19:00, il centro storico di Licusati ospiterà “Incontri Meridionali”, una tre giorni di approfondimento storico e culturale promossa nell’ambito dell’esperienza dei Quaderni Meridionali e di Meridione Meridiani, in collaborazione con la Pro Loco Camerota APS e con il sostegno dell’UNPLI.
I tre incontri si svolgeranno in diversi luoghi del centro storico: venerdì 10 luglio alla Cantina Donna Clara l’architetto Innocenzo Bortone interverrà su “L’araldica civica di Licusati: analisi di uno stemma carico di storia”; sabato 11 luglio, nell’atrio di Casa De Luca, l’architetto Franco Valente parlerà di “Carlomagno, Ambrogio Autperto e la falsa donazione di Costantino”; domenica 12 luglio, presso Meltin Pot, lo storico e saggista Valentino Romano terrà l’incontro dal titolo “Barletta, 19 marzo 1866: una rivolta popolare tra fanatismo religioso e malcontento sociale”.
Nel corso della manifestazione interverranno inoltre il professor Mario Garofalo, direttore dei Quaderni Meridionali, il professor Gerardo Chirichiello e la professoressa Antonella Casaburi.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di riportare alla luce storie, figure, simboli e vicende del Mezzogiorno spesso trascurati o rimasti ai margini della narrazione storiografica ufficiale, restituendo attenzione a territori e comunità che custodiscono una memoria storica e culturale di straordinario valore. La scelta di Licusati assume un significato fortemente simbolico. Il borgo, con il suo centro storico e la sua identità, rappresenta una parte autentica del Sud Italia: un luogo ricco di storia, bellezza e stratificazioni, che attraverso questa iniziativa torna a essere spazio vivo di incontro, riflessione e valorizzazione culturale.
“Incontri Meridionali” si propone così come un appuntamento capace di unire ricerca, divulgazione e valorizzazione del territorio, facendo della cultura uno strumento concreto per restituire luce a storie, luoghi e memorie del Sud.

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