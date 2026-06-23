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Esercito: le Guide ricordano i 160 anni della Battaglia di Custoza

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Si è svolta lunedì mattina, nella Caserma “D’Avossa”, sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni in occasione del 160° anniversario della Battaglia di Custoza.

Il Colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, Comandante delle “Guide”, alla presenza di autorità civili e militari e di una rappresentanza di media locali, ha illustrato la serie di eventi organizzati in occasione del 160° anniversario della Battaglia di Custoza, combattuta il 24 giugno 1866, che ha valso al reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) la medaglia d’Argento al Valor Militare.

Il programma

Il programma prenderà il via proprio il 24 giugno, presso la caserma D’Avossa dove si svolgerà l’Alzabandiera solenne e la deposizione di una corona ai Caduti alla presenza di diversi studenti della città di Salerno che successivamente scopriranno un murales realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “Sabatini – Menna”. La giornata si concluderà con l’annullo filatelico delle cartoline commemorative dell’evento.

Convegno giovedì 25

Giovedì 25 giugno presso il Salone dei Marmi del Palazzo di Città si terrà il convegno storico “Prospettive storiche della 3^ guerra d’indipendenza”, organizzato con il patrocinio del Comune di Salerno. Interverranno il Magnifico Rettore dell’Università di Salerno professore Virgilio D’Antonio, il professore Carmine Pinto, ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Salerno e il professore Gianni Oliva, docente di Storia delle istituzioni militari, autore di numerosi saggi di carattere scientifico-divulgativo.

Venerdì 26 giugno, dalle ore 10 alle 20, presso la stazione marittima di Salerno – molo Manfredi – sarà allestito il “Villaggio Guide”, una mostra militare interattiva dove sarà possibile osservare da vicino oltre a reperti storici anche mezzi, materiali ed equipaggiamenti di ultima generazione in dotazione all’Esercito Italiano. Nel pomeriggio, alla presenza del Generale di Brigata Francesco Ferrara, Comandante della Brigata bersaglieri “Garibaldi” e delle autorità civili, militari e religiose, avrà luogo la cerimonia di commemorazione del 160° anniversario della battaglia di Custoza e festa di corpo delle “Guide”.

 

Lo scopo dell’evento è quello di creare un ponte ideale di valori che hanno unito l’Italia nel 1866 e la dedizione e l’impegno attuale dell’Esercito Italiano, offrendo agli studenti e alle famiglie un’opportunità unica di apprendimento e di scoperta.

 

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