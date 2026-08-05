En plen air, Concerto all’Alba a Praiano sabato 8

Concerto all’Alba

sabato 8 agosto 2025

piazza San Luca – Praiano

ore 6:00

I Solisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento – Quintetto di Fiati

presentano

En plein air

Un’emozione unica che il pubblico potrà vivere accompagnando il nascere di un nuovo giorno. In attesa del primo sole, nella splendida piazza San Luca, gli spettatori si lasceranno cullare dalle note del quintetto di fiati dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.

Il Programma

Un viaggio musicale tra la grande tradizione classica, il fascino del cinema italiano, il tango di Astor Piazzolla e le melodie senza tempo della canzone napoletana. Il Quintetto di Fiati dell’Orchestra Filarmonica di Benevento nasce dall’esperienza artistica dei musicisti dell’Orchestra Filarmonica di Benevento e propone un repertorio capace di coniugare eleganza, virtuosismo e immediatezza comunicativa. Attraverso pagine celebri della musica classica, colonne sonore entrate nell’immaginario collettivo e grandi melodie della tradizione mediterranea, l’ensemble accompagna il pubblico in un percorso sonoro pensato per esaltare la magia del sorgere del sole sul mare.

M° Vittorio Coviello – flauto

M° Umberto D’Angelo – oboe

M° Alessandro Verrillo – clarinetto

M° Fabio Marone – fagotto

M° Enrico Imperioli – corno

Ingresso libero e gratuito

Per informazioni:

Ufficio Informazioni Turistiche di Praiano

Tel. 0039 089 874557 – 0039 342 060 2674

Email: infopoint@distrettocostadamalfi.it

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