L’Edipo Re di Sofocle ai Barbuti giovedì 20

Giovedì 20 agosto 2026, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito del progetto “Foglie di teatro”, la Compagnia del Giullare porterà in scena Edipo re di Sofocle, per la regia di Andrea Carraro.

In scena

I protagonisti: Edipo Alessandro Musto, Corifea Benedetta Ricciardi, Creonte Roberto Nisivoccia, Tiresia Gaetano Fasanaro, Giocasta Amelia Imparato, 1º messaggero Maurizio Barbuto, Servo di Laio Davide Curzio, 2° messaggero Augusto Landi, Antigone Alessandra Antermite, Ismene Federica Vitale, Giovani Kevin Bove, Andrea Migliaccio; coro; Gabriela Barbu, Paola Ferrari, Marcella Magurno, Carlo Orilia, Lillo Petronella. Luci e suoni, Virna Prescenzo, costumi Paola Bignardi, sound design Fabio Notari (ingresso 10 euro). Con lo stesso biglietto, alle 20.30, prima dello spettacolo, si potrà partecipare ad una passeggiata culturale per la città guidata dall’associazione culturale Erchemperto.

SINOSSI

Il re di Tebe, Edipo, per affrontare la pestilenza che ha colpito la città, si rivolge all’oracolo di Delfi, il cui responso è che l’epidemia sarà debellata solo se saranno puniti i colpevoli dell’assassinio del Re precedente, Laio. Edipo, alla ricerca degli assassini, scoprirà che, per volere degli dèi, il colpevole è lui e che la vittima era il suo vero padre. Oltre a tutto ciò, verrà a sapere che la sua sposa, Giocasta, è anche la sua vera madre. Travolto dalle rivelazioni, Edipo si punisce, accecandosi.

NOTE DI REGIA

“Edipo re” è il dramma dei drammi e la trama delle trame e saranno appunto il dramma e la trama a sgretolare questo uomo di potere, sicurò di sé e della sua intelligenza. Le coincidenze che si scontrano e gli oracoli che si sovrappongono, lo condurranno a scoprire che il suo passato è una sequenza di orrori e delitti. L’uomo baciato dalla fortuna crollerà. A sigillo della tragedia, una battuta sulla felicità che è storia della letteratura e della filosofia universale: “Guardando la fine di Edipo, non ritenere alcun mortale felice, prima che abbia varcato il confine della vita senza aver sofferto alcun male”.

I COSTUMI

I costumi di Paola Bignardi interpretano una città invecchiata, scrostata, ferma nel tempo. Una Tebe che non è sana e che aspetta la peste: l’epidemia colpisce un corpo già segnato ed è sottolineata dalla colatura e pennellata con il verde petrolio.

Il tema della colpa è svelato dal tessuto ruvido grigio scuro, tramato con incrostazioni di calce bianca, le cui forme mutano in drappeggi o in simulazioni di scanalature delle colonne doriche, a seconda del personaggio.

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