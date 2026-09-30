Eboli, incendio a Campolongo

Un vasto incendio è divampato martedì mattina, intorno alle 10:30, nella fascia costiera di Campolongo, ad Eboli (Salerno). Le fiamme, di notevole intensità, stanno impegnando duramente le squadre di soccorso.

Le operazioni di spegnimento

Sul posto sono operative due squadre dei vigili del fuoco, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Eboli, supportate da due autobotti. Per fronteggiare il rogo dall’alto è intervenuto anche l’elicottero “Drago”, decollato dalla base di Pontecagnano, impegnato nei lanci d’acqua sulla zona interessata.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso, con i soccorritori al lavoro per contenere l’avanzata delle fiamme e proteggere le aree limitrofe.

Cause in fase di accertamento

La natura dell’incendio è al momento in fase di accertamento. Le autorità stanno monitorando l’evoluzione del fronte del fuoco e valutando eventuali rischi per le strutture presenti nella zona costiera.

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