Il postino del Sentiero dei Limoni

Poste italiane, per gestire al meglio l’incremento del commercio elettronico, con il relativo aumento dei volumi di pacchi da consegnare, dall’inizio del 2026 ha assunto in Campania 204 nuovi postini, 40 dei quali nella provincia di Salerno.

Francesco è uno di questi: «La sicurezza e la serenità di una posizione lavorativa stabile in un’azienda grande e in continua evoluzione come Poste hanno dato una svolta alla mia vita – dice il portalettere -. Quando si è trattato di scegliere la zona, ho voluto rischiare, indicando un percorso ostico, ma non sono affatto pentito. Certo, a volte le consegne sono impegnative, ma la gratitudine degli abitanti mi ripagano delle difficoltà che devo fronteggiare per raggiungerli», sorride Francesco Petrosino, che a fine marzo ha firmato con Poste Italiane un contratto a tempo indeterminato.

Il Sentiero dei limoni

Il “Sentiero dei limoni” si snoda tra borghi pittoreschi che custodiscono storie e leggende, lussureggianti oliveti, filari di viti e soprattutto agrumeti con antichi pergolati traboccanti di limoni. L’itinerario, uno dei più affascinanti e panoramici della Costiera amalfitana, collega Maiori a Minori passando per il borgo di Torre: in tutto, circa 3 chilometri di percorso pedonale pieno di scale e gradini, che si inerpica tra viste mozzafiato, coltivazioni di limoni a terrazzo che sfidano le leggi di gravità e piccoli gruppi di case dove il tempo sembra essersi fermato.

Sono migliaia i turisti che ogni anno lo intraprendono e, durante le loro passeggiate, spesso incontrano Francesco, il “postino del sentiero”, che mentre recapita i pacchi ai residenti fa anche da guida turistica itinerante, dando indicazioni ai visitatori che, increduli, gli chiedono come sia possibile far arrivare posta e acquisti online fin quassù. «Ogni mattina parto da Salerno con il mio minivan pieno di pacchi – racconta – e dopo 25 chilometri di curve arrivo a Minori, dove il ritmo rallenta e inizio il mio giro di consegne tra vicoli e scalinate».

400 gradini da Maiori

Il recapito di corrispondenza e pacchi agli abitanti del Sentiero dei limoni ha un che di avventuroso.

Il viaggio inizia da Maiori con 400 gradini. Prima di arrampicarsi tra scale e stradine pedonali, però, Francesco contatta al telefono i destinatari per chiedere loro se sono in casa, e spesso concorda con loro un punto di incontro: «I clienti mi danno appuntamento in cima ad una scalinata, in un punto convenuto, del tipo “al terzo portoncino dopo la quarta curva”, o nel piazzale più vicino dove hanno parcheggiato l’auto. Ma a volte consegno anche al volo, ad un cancello che si apre sulla strada, quando non c’è uno spazio dove potersi fermare – riferisce divertito il postino -.

L’opportunità di fare la spesa di detersivi o prodotti per la casa online e di farseli recapitare direttamente a domicilio, per gli abitanti di queste località, è stata una svolta – aggiunge -.

Le persone che vivono nelle case sul sentiero dei limoni sono spesso anziane, e la collaborazione che mi danno nel portare a termine il mio lavoro, nonché la genuina gratitudine e l’ospitalità che mi riservano, nonché lo splendido paesaggio, mi ripagano della fatica che faccio».

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…