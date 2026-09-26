Priscilla Santos firma la produzione esecutiva in Costiera Amalfitana del progetto internazionale di Havan

Dietro una campagna internazionale ci sono le immagini che arrivano al pubblico. Ma prima delle immagini ci sono location da individuare, autorizzazioni da ottenere, sopralluoghi, trasporti, hospitality, fornitori, professionisti da coordinare e decisioni da prendere spesso in tempi estremamente rapidi.

Havan

È il lavoro che rimane normalmente dietro le quinte. Ed è il lavoro della produzione esecutiva. In Costiera Amalfitana, Priscilla Santos, Founder di “A Costa Amalfitana | Turismo & Eventi ed Executive Producer”, ha coordinato sul territorio italiano la produzione realizzata per Havan, importante azienda brasiliana che ha scelto la Costiera come scenario di un progetto di brand experience e content production insieme a un gruppo di creator provenienti dal Brasile.

Santos ha curato il collegamento operativo tra il progetto sviluppato in Brasile e la sua realizzazione sul territorio italiano: scouting e selezione delle location, sopralluoghi, autorizzazioni, logistica, trasporti, hospitality, coordinamento dei fornitori, beauty, professionisti locali e team coinvolti nella produzione. Un ruolo che va oltre l’organizzazione logistica e che rappresenta il cuore della produzione esecutiva: trasformare un concept sviluppato a migliaia di chilometri di distanza in un progetto concretamente realizzabile in Italia.

Brand activation costruita sul territorio

Il progetto non si è limitato alla realizzazione di una campagna fotografica e video. Havan ha portato in Italia anche un’importante brand activation, costruita attorno all’esperienza diretta del territorio e alla produzione di contenuti in tempo reale. «Il progetto ha coinvolto un gruppo di creator con una community complessiva di milioni di follower, trasformando la Costiera Amalfitana in un palcoscenico internazionale per la moda, i branded content e l’influencer marketing», afferma Priscilla Santos.

Sette influencer brasiliane

In Costiera Amalfitana sono arrivate sette influencer brasiliane – Cela Lopes, Jakeline Oliveira Mariano, Camila Dias, Duda Guerra, Bruna Maçaneiro, Nayra Mendes e Pietra Valentina – insieme a collaboratori e professionisti coinvolti nelle diverse fasi della produzione. La presenza delle creator ha trasformato la destinazione non soltanto nel set della nuova campagna Primavera/Estate 2026/2027, ma in una vera esperienza di marca: contenuti, storytelling, moda e territorio sono stati sviluppati contemporaneamente durante la permanenza del gruppo in Italia.

La campagna

Per la produzione esecutiva locale, questo ha significato gestire non soltanto le esigenze di uno shooting internazionale, ma anche quelle legate a una creator activation: spostamenti, hospitality, location, beauty, timing, fornitori, assistenza sul territorio e coordinamento operativo tra il team brasiliano e la struttura italiana. «Oggi una produzione internazionale non è più soltanto uno shooting. Brand experience, creator marketing e produzione di contenuti avvengono spesso nello stesso momento. Il ruolo dell’Executive Producer è costruire sul territorio la struttura che permette a tutte queste componenti di funzionare insieme», spiega Santos.

In 48 ore in TV

Dalla Costiera Amalfitana alla TV brasiliana in circa 48 ore. Uno degli elementi più significativi dell’operazione è stato il fattore tempo. Mentre la produzione era ancora in corso in Italia, team e professionisti lavoravano contemporaneamente tra Brasile e Costiera Amalfitana, coordinando produzione, creatività, logistica e post-produzione anche a distanza e con fusi orari differenti.

In circa 48 ore dalla realizzazione dei contenuti in Italia, il risultato è arrivato sulla televisione nazionale brasiliana. Pochi secondi sullo schermo che nascondono una macchina produttiva molto più complessa: persone, luoghi, autorizzazioni, fornitori, trasferimenti e una lunga serie di decisioni prese rapidamente affinché ogni elemento funzionasse insieme. «Il pubblico vede il risultato finale, ma dietro pochi secondi di immagini c’è un’intera macchina produttiva. Il mio lavoro consiste proprio nel prendere le esigenze di un brand o di un’agenzia internazionale e trasformarle in qualcosa di concretamente realizzabile sul territorio italiano, mettendo in connessione location, persone, servizi e professionalità», dichiara l’Executive Producer brasiliana.

Un ponte tra Italia e Brasile

Da Brusque alla Costiera Amalfitana: un ponte tra Brasile e Italia. Il progetto porta con sé anche una particolare coincidenza. Priscilla Santos è originaria di Brusque, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, la stessa città in cui è nata Havan. Oggi vive e lavora in Italia e si è ritrovata, a migliaia di chilometri dalla propria città d’origine, a coordinare sulla Costiera Amalfitana una produzione destinata proprio al mercato brasiliano. «Per me esiste anche un significato personale. Sono nata a Brusque e oggi vivo e lavoro in Italia. Ritrovarmi a coordinare in Costiera Amalfitana un progetto per un’azienda nata nella mia stessa città crea un collegamento particolare. È quasi un percorso circolare: Brusque, Italia, Costiera Amalfitana e nuovamente Brasile».

La Costiera oltre il turismo

La Costiera Amalfitana oltre il turismo: una destinazione per le produzioni internazionali. Il progetto Havan racconta anche una trasformazione più ampia della destinazione. La Costiera Amalfitana non è soltanto uno dei luoghi più riconoscibili del turismo italiano. Sempre più può diventare scenario e piattaforma operativa per advertising, fashion production, branded content, shooting, corporate events e brand experience internazionali.

Ma portare una produzione internazionale in Costiera significa affrontare un territorio straordinario quanto logisticamente complesso. Per questo la conoscenza locale diventa parte integrante della produzione: sapere dove produrre, come muoversi, quali professionisti coinvolgere, quali autorizzazioni richiedere e come trasformare le esigenze creative di un brand in una macchina operativa efficiente. «Quando un brand internazionale sceglie la Costiera Amalfitana, non basta trovare una bella location. Bisogna conoscere profondamente il territorio, costruire una rete affidabile e riuscire a prendere decisioni rapidamente. La produzione esecutiva è il ponte tra l’idea creativa e ciò che realmente può accadere sul territorio», racconta Priscilla Santos.

Con base in Costiera Amalfitana, Priscilla Santos opera attraverso “A Costa Amalfitana | Turismo & Eventi” nell’ambito del destination management, hospitality, eventi e produzioni internazionali, offrendo supporto operativo a brand, agenzie, produzioni e team internazionali che scelgono l’Italia per i propri progetti.

Il lavoro comprende scouting e location management, sopralluoghi, supporto alle autorizzazioni, hospitality, trasporti, fornitori, talent support, beauty, servizi locali e coordinamento della produzione sul territorio. L’obiettivo è creare un collegamento tra il concept internazionale e la sua esecuzione locale, mettendo a disposizione conoscenza del territorio e una rete di professionisti e servizi. Il progetto realizzato per Havan rappresenta un esempio concreto di questo modello: un brand brasiliano, creator brasiliane, professionisti italiani e una destinazione italiana collegati attraverso una produzione coordinata tra due Paesi.

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