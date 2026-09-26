Rugby, da Salerno un progetto per i giovani

Il movimento rugbistico sta attraversando un momento complesso a livello nazionale e locale.

La frammentazione delle risorse, la flessione delle iscrizioni e, soprattutto, l’alto tasso di abbandono sportivo (drop-out) nella fascia d’età tra i 14 e i 18 anni sono criticità che non possono più essere ignorate.

​Consapevoli di questa realtà, ASD Salerno Rugby, Arechi Rugby, Hydra Rugby, Avellino Rugby e Rota Rugby hanno scelto di dare priorità non più alla singola appartenenza ma solo alla salvaguardia e la crescita dei nostri ragazzi.

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LE DIRETTRICI OPERATIVE DEL PROGETTO

​Contrasto Strutturato al Drop-Out

L’adolescenza è il momento in cui molti atleti lasciano lo sport per mancanza di stimoli, di numeri per formare le squadre o per difficoltà logistiche. Unendo i bacini d’utenza, garantiamo a ogni ragazzo la certezza di scendere in campo, giocare nella categoria corretta e mantenere viva la motivazione all’interno di un gruppo solido.

​Polo Tecnico Condiviso

Il progetto prevede la creazione di uno staff tecnico integrato: gli allenatori e gli educatori delle cinque società lavoreranno in sinergia, condividendo metodologie d’allenamento all’avanguardia, competenze specifiche per ruolo e momenti di formazione continua. Saranno organizzati raduni periodici e sessioni congiunte per alzare la qualità della preparazione atletica e tattica.

​Pianificazione Organizzativa e Logistica

Mettere in rete strutture, campi da gioco e materiali permetterà di ottimizzare i costi per le famiglie e garantire una copertura capillare del territorio (da Salerno ad Avellino, passando per la Valle dell’Irno). L’obiettivo è offrire standard qualitativi elevati senza gravare sui bilanci societari e familiari.

​Promozione e Presenza nelle Scuole

Per riavvicinare i giovani alla palla ovale, le cinque società promuoveranno interventi coordinati negli istituti scolastici del territorio, proponendo il rugby come strumento educativo contro la sedentarietà e l’isolamento sociale.

​Riconoscere le difficoltà del presente è il primo passo per costruire una prospettiva solida. Da soli si rischia l’isolamento; insieme si garantisce un percorso sportivo e umano di alto livello a tutti i nostri ragazzi.

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Nei prossimi giorni sveleremo il calendario dei primi allenamenti congiunti e gli open day dedicati al settore giovanile.

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