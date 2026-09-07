Sergio Landi campione italiano over 65 nei 10.000m di pattinaggio corsa

Sergio Landi concede il bis. L’ingegnere salernitano ha conquistato a Vado Ligure il titolo italiano Master Over 65 nei 10.000 metri di pattinaggio corsa, confermandosi tra i protagonisti della disciplina.
Dopo il trionfo nei 5.000 metri, ottenuto lo scorso mese, Landi ha completato una prestigiosa doppietta tricolore, frutto di talento, esperienza e costanza. Un risultato che porta ancora una volta Salerno ai vertici del pattinaggio corsa nazionale.
Le recenti prestazioni alimentano inoltre le aspettative in vista dei prossimi impegni internazionali: la maratona classica di Berlino, in programma a fine settembre, e i Campionati Mondiali di pattinaggio corsa, che si svolgeranno ad Assunção, in Paraguay, a metà ottobre.
Per Landi, dunque, una stagione finora ricca di soddisfazioni e ora proiettata verso due importanti sfide sulla scena internazionale.
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