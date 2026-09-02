Salerno Design Week da mercoledì 16 a domenica 20

La Salerno Design Week è un audace manifesto di rinascita culturale, artistica, economica e sociale promosso da Confindustria Salerno, con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza verso il nostro patrimonio civico e ambientale e per sostenere progetti condivisi di rigenerazione urbana a Salerno e nella sua provincia, fino alla valorizzazione dei suoi bellissimi borghi, attraverso il design e l’arte, con un approccio inclusivo, integrato e responsabile.

Gli obiettivi della Salerno Design Week sono, dunque, sintetizzati nei punti chiave del suo manifesto:

• valorizzazione del comparto manifatturiero locale, con un focus particolare sulle eccellenze del Design salernitano;

• rigenerazione urbana, progetti capaci di trasformare aree degradate e in disuso in spazi di aggregazione e bellezza;

• crescita della consapevolezza della cittadinanza attiva, coinvolgendo università, comunità e imprese nel preservare e promuovere la cultura d’impresa e del Design, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni, a partire dai più piccoli;

• promozione turistica e attrattività del territorio, grazie a mostre internazionali, eventi culturali e collaborazioni con artisti di rilievo per destagionalizzare i flussi turistici che si concentrano in pochi periodi dell’anno.