E’ morto Varenne a 31 anni, il cavallo leggenda si era ritirato ad Eboli

Lutto nel mondo dell’ippica: è morto Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi.

“E’ con immenso dolore che diamo la notizia della morte del capitano”, si legge sulla pagina Instagram del leggendario cavallo, deceduto a 31 anni mentre si trovava nell’allevamento LJ a Eboli, in provincia di Salerno dove ha trascorso gli ultimi anni.

“Varenne si è spento durante la notte e il veterinario ha confermato che la causa è stata un improvviso attacco cardiaco -si legge ancora sul profilo social-. Siamo devastati dalla notizia ricevuta questa mattina e vogliamo ricordarlo insieme a tutti i suoi fan, mentre volava verso le sue vittorie. Oggi, le ali di Varenne lo hanno portato altrove. Corri libero per sempre e rimani per sempre il nostro Capitano. Che la terra ti benedica. Con tanto amore. Raggiungi Enzo lassù”. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz, Varenne nasce il 19 maggio 1995 a Copparo in provincia di Ferrara, nell’allevamento Zenzalino.

La carriera

Nella sua strepitosa carriera ha disputato 73 corse vincendone 62.

Tra i suoi successi più importanti il Derby italiano di trotto nel 1998, il Gran Premio di Agnano, vinto per tre anni di fila dal 2000 al 2002, il Prix d’Amerique 2001 e 2002, l’Elitloppet 2001 e 2002 e il Breeders Crown 2001. Varenne è stato anche l’unico cavallo nella storia dell’ippica mondiale ad aver vinto il titolo di “Cavallo dell’anno” in tre differenti Stati (Italia 2000, 2001, 2002, Francia 2001 e 2002 e Stati Uniti 2001) e l’unico trottatore ad aver vinto le corse più importanti del mondo nello stesso anno, il 2001. In carriera a vinto oltre 6 milioni di euro di premi, diventando il cavallo più vincente nella storia del trotto. Terminata la carriera agonistica è diventato uno stallone e ha generato oltre 2000 figli, tra cui diversi campioni e 5 vincitori del Derby italiano di trotto.

Le parole di Daniele Giordano, proprietario di Varenne

“Ci lascia non solo il più grande cavallo trottatore della storia ma una delle più grandi leggende italiane, che va oltre lo sport. L’affetto di tanti italiani in queste ore è commovente, ringrazio tutti”. Così all’Adnkronos un emozionato Daniele Giordano, proprietario di Varenne, dopo la morte, l’anno scorso, del padre Enzo. “Sono stato testimone di quasi tutte le vittorie di Varenne, perché seguivo sempre mio padre negli ippodromi di tutto il mondo -aggiunge Giordano-. In particolare mi ricordo con particolare emozione quando dopo il secondo successo nel Gran Prix d’Amerique nel 2002 Varenne si ‘inchina’ di fronte a decine e decine di bandiere italiane. Provammo una felicità particolarmente intensa”.

Chi era Varenne

Il leggendario cavallo era nato il 19 maggio 1995 a Copparo, nel Ferrarese, all’allevamento di Zenzalino. Figlio dello stallone americano Waikiki Beach e della fattrice italiana Ialmaz, aveva un nome che sembrava già contenere una destinazione internazionale: Varenne, come la rue de Varenne di Parigi, la strada dell’ambasciata d’Italia in Francia.

Quella città sarebbe diventata, pochi anni più tardi, uno dei luoghi della sua consacrazione. Nel mondo del trotto è stato considerato, a ragione, qualcosa di più di un campione. Un fenomeno. Il cavallo capace di trasformare una corsa in un racconto, un arrivo in una scena da ricordare, una vittoria in un appuntamento per un pubblico che andava ben oltre gli appassionati di ippica. Il suo bilancio racconta già una parte della leggenda: 73 corse disputate, 62 vittorie, sei secondi posti e due terzi posti, con oltre sei milioni di euro di premi.

Il debutto

Il debutto arriva a Bologna, il 4 aprile 1998. Varenne rompe di galoppo e viene squalificato, ma quella giornata che avrebbe potuto essere soltanto una battuta d’arresto diventa invece il primo indizio di ciò che sta per accadere. Costretto a lasciare strada agli avversari, il giovane cavallo produce una rimonta impressionante e si fa notare dagli osservatori.

Il napoletano Enzo Giordano lo compra per 150 milioni

Tra questi c’è Enzo Giordano, appassionato di ippica e cambiavalute napoletano, che decide di comprarlo dall’allenatore e driver francese Jean-Pierre Dubois per 150 milioni di lire. È l’inizio della storia della Scuderia Dany e, soprattutto, del binomio che avrebbe accompagnato Varenne nell’età dell’oro: l’allenatore finlandese Jori Turja e il driver romano Giampaolo Minnucci. Con Minnucci, salvo il debutto e due parentesi nel 2002 dovute alla squalifica del driver romano, Varenne costruirà un rapporto destinato a diventare parte integrante della sua leggenda.

La prima grande consacrazione arriva nel 1998, con il Derby italiano del trotto. Varenne affronta Viking Kronos, il dominatore della sua generazione, e lo batte con autorevolezza. L’anno successivo è quello della definitiva esplosione: Varenne vince quasi tutti i grandi appuntamenti del circuito dei quattro anni e si presenta sulla scena internazionale al Gran Premio delle Nazioni di San Siro, dove supera anche la fortissima americana Moni Maker. Il 1999 si chiude con un dato che anticipa la sua natura: 14 corse, 14 vittorie.

Nel 2000 il confronto si fa mondiale. Varenne corre 18 volte e vince 13 corse. A Parigi, nel suo primo Prix d’Amérique, deve fare i conti con una partenza contestata e ripetuta tre volte. Rimane nelle retrovie, poi rimonta, arriva a prendere la testa e soltanto nel finale paga lo sforzo, chiudendo terzo. Non è ancora la vittoria, ma è già una dimostrazione di forza. Due settimane dopo, sulla stessa pista, batte Général du Pommeau nel Prix Louis Roederer. Poi arrivano il Gran Premio della Lotteria di Agnano e il Gran Premio Giubileo di Roma. Poi arriva il 2001. E’ l’anno nel quale Varenne smette semplicemente di essere un campione e diventa una misura con cui confrontare tutti gli altri. A gennaio conquista il Prix d’Amérique. A maggio, ad Agnano, concede il bis nella Lotteria. Poche settimane dopo vola a Stoccolma e vince l’Elitloppet, piegando sul rettilineo il beniamino di casa Victory Tilly. Tre grandi corse, tre nazioni, tre trionfi. E non è finita.

Le vittorie negli USA

In estate attraversa l’Atlantico per affrontare la Breeders Crown, negli Stati Uniti. A Meadowlands Varenne domina e fissa il record mondiale sul miglio: 1’09″1 al chilometro, un tempo che allora sembrava appartenere a un’altra dimensione. Il risultato consegna al cavallo italiano una dimensione definitivamente globale. La vittoria americana, ottenuta davanti a un pubblico in festa e alle bandiere tricolori degli italoamericani, diventa una delle immagini simbolo della sua carriera. Il 2001 è, semplicemente, l’anno di Varenne.

Il Prix d’Amérique, la Lotteria, l’Elitloppet e la Breeders Crown rappresentano una sequenza che nessun altro trottatore aveva saputo realizzare nello stesso anno. Il sito ufficiale del campione considera proprio quella stagione la vetta della sua leggenda: Varenne è l’unico trottatore ad aver conquistato nello stesso anno le principali corse del trotto mondiale. A rendere ancora più straordinaria la sua storia c’è il modo in cui quelle vittorie arrivavano. Varenne non aveva bisogno di nascondersi.

Teatrale nel suo trottare

Era un cavallo capace di correre davanti, di imporre il proprio ritmo, di aspettare e poi accelerare, di rimontare quando sembrava perduto. La sua superiorità aveva spesso qualcosa di teatrale, ma non di artificioso: era la conseguenza di una combinazione irripetibile di velocità, resistenza, intelligenza agonistica e capacità di esprimersi su piste e distanze differenti. Nel 2002 il Capitano ripete il Grand Slam europeo: di nuovo Prix d’Amérique, di nuovo Lotteria, di nuovo Elitloppet. A Stoccolma torna a vincere e continua il suo giro del mondo, accumulando successi e record. A quel punto Varenne è già il trottatore più ricco e più veloce della storia, oltre che un’autentica celebrità. Le sue imprese conquistano le pagine dei giornali sportivi ma anche quelle della stampa generalista. La sua immagine arriva fino alla copertina di SportWeek, segno di una popolarità ormai uscita dai confini dell’ippica. La carriera agonistica si chiude il 28 settembre 2002 a Montréal, nella tappa conclusiva della World Cup.

È una sconfitta, inattesa per un cavallo abituato a vincere, ma il trofeo è comunque suo grazie ai risultati precedenti. È quasi un dettaglio statistico rispetto a ciò che è accaduto nei quattro anni precedenti. Varenne lascia le piste con un’eredità che nessun risultato negativo può scalfire.

La riproduzione

Da quel momento comincia una seconda vita. Varenne diventa stallone. Dal 2002 viene impiegato nella riproduzione e negli anni successivi la sua fama passa alle nuove generazioni. Sono più di 2.000 i figli attribuiti al Capitano secondo le informazioni riportate sul suo profilo ufficiale e nelle biografie dedicate al campione.

Tra loro ci sono vincitori del Derby italiano come Lana del Rio, Nadir Kronos, Olona Ok, Pascià Lest e Testimonial Ok. Altri suoi figli hanno costruito carriere internazionali di primo piano. E’ forse questo l’aspetto più importante della seconda parte della sua storia: Varenne non ha semplicemente lasciato un albo d’oro. Ha lasciato una discendenza. Il suo nome è diventato anche un patrimonio genetico del trotto italiano e internazionale. Negli anni della pensione ha cambiato più volte casa. Dopo l’allevamento Il Grifone di Vigone, in Piemonte, è passato all’Equicenter Monteleone, nel Pavese, e poi alla tenuta Il Cigno di Villanterio.

Gli ultimi anni a Eboli

Nel marzo 2025 era arrivato all’allevamento LJ di Dario De Angelis, a Eboli, in Campania. Lì ha trascorso l’ultimo tratto della sua vita, ormai lontano dalle piste ma ancora capace di richiamare appassionati e visitatori. Il suo sito ufficiale ricorda come, anche negli ultimi anni, fosse meta di visite da parte di ammiratori provenienti da tutto il mondo. Varenne non è stato imbattibile: ha perso 11 delle sue 73 corse. Ma è proprio questo a rendere la sua storia ancora più umana, pur trattandosi della storia di un cavallo. Il debutto con una squalifica, la rimonta impossibile, le sconfitte, le vittorie, i record, il giro del mondo e infine il ritiro. Una carriera breve, come sono brevi le carriere dei grandi campioni, ma abbastanza lunga da lasciare una traccia che il tempo difficilmente cancellerà.

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