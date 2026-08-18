Musica e poesia a lume di candela a Cetara sabato 22

Sabato 22 agosto alle ore 21:00, il Molo Madonnina farà da sfondo alla prima edizione del “Candle Poetry”, un evento culturale originale organizzato dalla poetessa Gilda Caprara, in collaborazione con l’associazione culturale Puzzle APS e con il patrocinio del Comune di Cetara.
Una serata pensata per emozionare il pubblico, fondendo la sensibilità della poesia con la forza della letteratura e la bellezza della musica.
Il viaggio artistico sarà guidato dalla giornalista Rossella Graziuso, che condurrà gli spettatori lungo il percorso della rassegna.
L’evento vedrà la partecipazione di ospiti d’eccezione: Antonella Alari Esposito scrittrice, offrirà uno sguardo critico d’eccezione, Alessandro Marano giovane pianista, le cui note daranno vita alle emozioni della parola scritta, Raffaele Scocozza maestro di canto, la cui voce regalerà ritmo e armonia alla serata.
Gilda Caprara e Clemente Donadio (vicepresidente dell’associazione Puzzle APS) cureranno le letture poetiche.
”Il mare e le candele faranno da cornice a questa splendida location, offrendo agli spettatori un’esperienza sensoriale unica, dove la bellezza del paesaggio cetarese si unisce all’arte in tutte le sue forme” — dichiara l’autrice Gilda Caprara.
Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cultura, della poesia e dei panorami più suggestivi della Costiera Amalfitana.
Rossella Graziuso
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