Lifetime, Karima ad Amalfi venerdì 21

La grande musica d’autore continua a illuminare l’estate di Amalfi. Venerdì 21 agosto 2026, alle ore 21.30, Piazza Municipio accoglierà Karima con il suo acclamato progetto Lifetime. Un appuntamento imperdibile inserito nel ricco programma dell’Amalfi Summer Fest, la rassegna estiva di eventi gratuiti promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano e curata dall’Assessorato agli Eventi retto da Enza Cobalto.

Karima Ammar, voce potente e sofisticata, è oggi una delle interpreti più apprezzate della scena soul e jazz italiana. Nota al grande pubblico fin dagli esordi televisivi grazie al programma Amici di Maria De Filippi, ha consolidato la sua carriera collaborando con artisti del calibro di Burt Bacharach, Mario Biondi e Stefano Bollani. Dotata di una spiccata naturalezza nel muoversi tra soul, jazz e pop, Karima unisce tecnica e cuore, regalando esibizioni sempre profonde e coinvolgenti.

«Continua il viaggio tra i generi musicali all’interno del ricco programma di eventi di Amalfi Summer Fest, tutti ad ingresso gratuito – afferma il Sindaco Daniele Milano – La nuova Piazza Municipio, poi, si sta confermando salotto d’eccezione per accoglierele grandi serate di questa estate amalfitana».

Concerto acustico

Con il progetto Lifetime, Karima reinterpreta i capolavori dei più grandi cantautori, italiani e non solo, in un suggestivo percorso acustico, affiancata da una formazione in quartetto di altissimo profilo tecnico: Piero Frassi al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Bernardo Guerra alla batteria. La voce di Karima e gli strumenti del suo ensemble daranno vita a una serata di pura emozione, in cui la musica si fa racconto, confessione, poesia.

L’Assessore agli Eventi Enza Cobalto afferma: «Quella con Karima sarà una notte di grande musica, intima e travolgente al tempo stesso, affidata a una delle voci più eleganti della scena contemporanea e a un ensemble di altissimo livello artistico».

Tutti gli eventi di Amalfi Summer Fest sono a ingresso gratuito.

INFO: aggiornamenti e maggiori informazioni sugli eventi saranno sempre disponibili sul sito e sui canali social del Comune di Amalfi e di VisitAmalfi.info; la disponibilità di posti auto nei parcheggi pubblici è consultabile in tempo reale su Info Parking Amalfi.

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