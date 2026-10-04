Home Rubriche Videonews Il 7 ottobre visto da un italiano dei kibbutz: “Netanyahu? Ha spaccato...

Il 7 ottobre visto da un italiano dei kibbutz: “Netanyahu? Ha spaccato Israele”

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Unicusano Salerno Learning Center e sede di esame dell'università telematica Niccolò Cusano

Sconti del 60% su zaini, astucci, quaderni, cancelleria, colori su CartolibreriaShop.it
Studio di dermatologia e medicina estetica della dottoressa Alessia Maiorino a Salerno
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Benvenuti in Condominio - Magazine online con notizie, attualità e approfondimenti sul mondo condominiale

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.

Appena finito il liceo, Luciano Assin va a vivere nel nord di Israele, nel kibbutz Sasa, da dove può vedere a occhio nudo il confine con la SIria e il Libano: “Qui prima senti le bombe cadere e poi senti gli allarmi”, dice all’Adnkronos. Nel kibbutz, racconta, “c’è una società molto coesa, il 98% di chi viveva qua è tornato dopo un anno e mezzo in cui il governo ci ha allontanato dalle nostre case”. Sull’odio verso la popolazione ebraica, “dà fastidio essere oggetto di odio, ma preferisco essere vivo e antipatico”. (di Lorenzo Capezzuoli Ranchi)

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it