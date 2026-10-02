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Contrabbando di sigarette, GdF arresta 3 persone a Scafati

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Nella giornata odierna, ufficiali di Polizia Giudiziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno e della Compagnia GdF di Scafati, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di dimora, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone di nazionalità italiana; il reato contestato e quello di contrabbando di Tabacchi Lavorati Esteri.

Secondo l’ipotesi accusatoria sarebbe stata individuata un’attività di approvvigionamento e commercializzazione di TLE, parte dei quali rinvenuti e sequestrati all’interno di un box ubicato nel comune di Scafati, per circa 240 chilogrammi di sigarette di varie marche e tipologie ed altri custoditi in ulteriori locali ubicati nello stesso comune e destinati per la successiva distribuzione al dettaglio, prevalentemente nell’area napoletana.

Complessivamente l’attività d’indagine ha consentito il sequestro di circa 500 chilogrammi di sigarette di contrabbando.

Il provvedimento cautelare è suscettibile di impugnazione e le accuse, cosi come formulate, non implicano alcun giudizio definitivo di responsabilità e saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle successive fasi del procedimento.

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