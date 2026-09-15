Lega, inaugurata nuova sede di Salerno

Una nuova casa nel cuore di Salerno, aperta ai cittadini e punto di riferimento per l’intera provincia.

È stata inaugurata in piazza Casalbore la nuova sede provinciale della Lega Salerno, alla presenza del coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, dei vertici provinciali e regionali del partito, di amministratori, militanti e sostenitori provenienti da tutto il Salernitano.

L’inaugurazione è stata anche l’occasione per affrontare alcuni dei temi al centro dell’azione politica della Lega. In primo piano quello della sicurezza, con la richiesta di rafforzare la presenza dello Stato sui territori.

Sicurezza

«Ha ragione Matteo Salvini: bisogna rafforzare Strade Sicure e portare a 10mila il numero dei militari impegnati sui territori – ha detto l’On. Gianpiero Zinzi, Segretario Regionale del partito –. In Campania dobbiamo intervenire su due fronti: portare il presidio nei capoluoghi dove oggi non è ancora presente come ad Avellino o dove persistono situazioni di insicurezza percepita come a Salerno e, ancora di più, a Caserta dove questa estate l’omicidio di una persona senza fissa dimora, in piazza Sant’Anna, ha drammaticamente riacceso il tema della sicurezza nelle aree più sensibili della città. Episodi del genere, insieme ai fenomeni di degrado, microcriminalità e criminalità predatoria ci dicono che la presenza dello Stato sul territorio deve essere ancora più visibile e capillare».

Il partito sul territorio

Dal tema della sicurezza al radicamento del partito, il taglio del nastro ha segnato anche un nuovo passaggio nel percorso della Lega in provincia di Salerno. «Questa sede è il risultato di un lavoro condiviso e deve essere soprattutto una casa aperta ai cittadini. Essere nel cuore di Salerno significa scegliere di essere ancora più presenti, ascoltare e costruire insieme risposte per il territorio».

Il taglio del nastro segna così un nuovo passaggio nel percorso di radicamento della Lega in provincia di Salerno: una sede nel cuore della città pensata non soltanto come spazio organizzativo del partito, ma come luogo permanente di incontro, confronto e partecipazione.

Vuolo: Lega rimane forza politica di territorio

All’iniziativa ha partecipato l’Onorevole Lucia Vuolo, già parlamentare europeo della IX Legislatura e Vice Segretario Regionale del partito in Campania, che nel suo intervento augurale ha rimarcato la centralità del movimento sul territorio.

«La Lega è e rimane una forza politica di territorio», ha dichiarato l’On. Vuolo. «In veste di Vice Segretario Regionale, sto lavorando concretamente all’ampliamento della rete degli amministratori locali in tutte le province campane che rappresento. Il nostro impegno quotidiano parte proprio dai comuni e dalla vicinanza reale alle esigenze delle nostre comunità».

Nel corso del suo discorso, la già eurodeputata ha espresso una posizione netta in merito alle recenti uscite del generale Vannacci e alla nascita di Futuro Nazionale: «Vannacci si limita a ripetere proposte e a fare promesse che la Lega porta avanti da anni e che ha già trasformato in risultati concreti nei Governi ai quali ha partecipato. Derubrico l’iniziativa di Vannacci e di Futuro Nazionale a mera propaganda e retorica. Il vero peso politico di un partito si valuta nella capacità di dare risposte stabili nel tempo al proprio elettorato: una concretezza che la Lega garantisce da oltre trent’anni grazie alla dedizione quotidiana di tutti i suoi eletti e dirigenti».

Ripercorrendo il cammino del partito dal suo ingresso nel 2014, l’On. Vuolo ha infine tracciato un bilancio del percorso in ascesa compiuto in Campania e nel Salernitano: «Le fasi di incertezza rappresentano un passaggio del tutto fisiologico per una forza politica con molti anni sulle spalle. La Lega ha già ampiamente dimostrato nel tempo di avere la maturità e la forza necessarie per saper rinnovarsi e continuare a crescere».

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