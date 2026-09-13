Siglato a Firenze il gemellaggio tra” Interact Club Salerno” e “Interact Club Firenze”.

È stato siglato ufficialmente il documento di “Gemellaggio di Club” tra il Club “Interact Salerno”, presieduto da Vincenzo Petrozzino, ed il Club “Interact Firenze Phf” presieduto da Giorgia De Santo in occasione della conviviale interactiana organizzata in interclub, nella serata dell’8 settembre, presso il ristorante “I Camaldoli” di Firenze. I due presidenti, emozionati, hanno firmato il documento di gemellaggio e scambiato i rispettivi gagliardetti di Club. Entrambi hanno ricordato che i Club Interact sono composti dai giovanissimi del Rotary, aventi un’età compresa tra i 12 e i 18 anni, e raccontato quelli che sono i progetti che stanno portando avanti con i rispettivi Club e con l’aiuto di tutti i soci uniti da una grande amicizia.” Esiste una fraternità interactiana, una grande amicizia che è alla base di tutto” ha sottolineato il presidente Vincenzo Petrozzino. La presidente Giorgia De Santo ha assicurato che nei prossimi mesi sarà organizzato un incontro a Salerno tra i delegati dei due Club gemellati:” Si potrà ipotizzare anche la realizzazione di un progetto comune, un percorso che potremmo percorrere insieme”. Alla serata ha partecipato il Rappresentante Distrettuale Interact del “Distretto 2071”, Lorenzo Nocentini, che ha sottolineato l’importanza dell’evento:” I gemellaggi sono alla base della collaborazione tra i Club. È importante riuscire a concretizzare dei rapporti tra realtà così lontane, accomunate dai valori interactiani. Sono sicuro che insieme realizzeranno importanti progetti sociali nelle loro rispettive comunità”. Il presidente Petrozzino ha letto un messaggio della Rappresentante Distrettuale del “Distretto 2101”, Marina Baratta, che ha ricordato quanto siano importanti i gemellaggi tra Club:” Sono un’occasione preziosa per conoscersi, condividere esperienze, creare nuove amicizie e rafforzare quello spirito di collaborazione e di servizio che rappresenta il cuore di Interact”. Nel corso della serata il presidente Vincenzo Petrozzino ha presentato un nuovo socio del “Club Interact Salerno”, il giovanissimo Artem Yatsunik. Il giorno successivo i soci dei due club hanno visitato alcuni dei luoghi straordinari che compongono l’itinerario ideale nel cuore storico e monumentale di Firenze.

Aniello Palumbo

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