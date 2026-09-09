La Maddalena ritrovata giovedì 10 a Santa Maria de Lama

Saranno illustrati giovedì 10 settembre nella Chiesa di S. Maria de Lama, alle ore 18,00 gli esiti di un lavoro di restauro paziente e della collaborazione fra entità del terzo settore, in piena sintonia con la Curia Arcivescovile di Salerno e con la Soprintendenza di Salerno.

L’incontro si svolgerà nel piccolo edificio di culto risalente all’XI secolo, uno scrigno prezioso ancora troppo poco conosciuto anche da molti salernitani. Nel cuore della Salerno medioevale del quartiere degli Amalfitani, la chiesa è animata dall’ottobre 2015 dai volontari a del Touring Club Italiano nell’ambito del progetto ‘Aperti per Voi’.

Grazie al supporto finanziario dell’Inner Wheel Salerno Est e del Club di Territorio di Salerno del Touring Club Italiano, nel solco di una proficua intesa già avviata negli anni precedenti, è stato possibile eseguire un intervento di restauro dell’affresco che impreziosisce una colonna della navata centrale, permettendo di preservare l’effige della Maddalena a forte rischio di scomparsa.

Prima di approfondire le peculiarità del lavoro svolto, porgeranno i saluti il console regionale della Campania, consigliere nazionale del Touring Club Italiano, ingegnere Giovanni Pandolfo, il coordinatore del Club di Territorio di Salerno dottor Secondo Squizzato e la dottoressa Lara Bracesco, presidente dell’Inner Wheel Salerno Est.

A seguire interverranno mons. Andrea Bellandi, arcivescovo dell’Arcidiocesi di Salerno, Campagna e Acerno, don Felice Moliterno parroco responsabile dell’Unità pastorale Centro Storico, la restauratrice Diana Spada e gli esponenti della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con la Soprintendente arch. Anna Onesti e il dottor Antonio Falchi, responsabile del settore Storico e Artistico.

L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto del percorso di valorizzazione di un piccolo monumento che è divenuto nel tempo un elemento di animazione di quell’area del centro storico salernitano, ma anche un presidio vivo di cultura e partecipazione

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