Lavori a Pompei, modifiche treni linea storica Napoli-Salerno

Nei weekend 12-13 e 26-27 settembre e 10-11 ottobre alcuni treni subiranno modifiche alla circolazione, limitazioni e cancellazioni, per consentire lavori di manutenzione propedeutici alla realizzazione del nuovo hub di Pompei.

In particolare:

i Frecciarossa 9693 e 9568 delle tratte Roma Termini – Napoli – Pompei e Pompei – Napoli – Firenze Santa Maria Novella , i giorni 13, 27 settembre e 11 ottobre, saranno cancellati nella tratta Napoli-Pompei; In connessione con i Frecciarossa attivato il collegamento FrecciaLink da Napoli Afragola a Pompei Scavi (e viceversa);

e , i giorni 13, 27 settembre e 11 ottobre, saranno cancellati nella tratta Napoli-Pompei; In connessione con i Frecciarossa attivato il collegamento FrecciaLink da Napoli Afragola a Pompei Scavi (e viceversa); tutti i treni del Regionale di Trenitalia della tratta Napoli Campi Flegrei – Salerno partiranno da Torre Annunziata Centrale; alcuni treni della tratta Napoli Centrale – Salerno – Sapri subiranno modifiche di orario o deviazioni. Attivo un servizio con bus tra le stazioni di Napoli Centrale e Nocera Inferiore, Torre Annunziata Centrale e Nocera Inferiore e Torre Annunziata Centrale e Salerno.

Laddove previsto il servizio con bus, è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali ad eccezione dei cani guida. Nel caso dei FrecciaLink, i posti sono acquistabili esclusivamente in connessione con le Frecce.

I canali di acquisto sono aggiornati.

VIAGGIARE INFORMATI

È possibile consultare la sezione “Infomobilità” su sito e App Trenitalia, chiamare il call center gratuito 800 89 20 21 e rivolgersi al personale di stazione, presente con un presidio rafforzato. I viaggiatori saranno anche informati tramite sms, e-mail e notifiche su App. I passeggeri del Regionale di Trenitalia possono ricevere sms ed e-mail grazie al biglietto digitale acquistabile anche in tutte le biglietterie di stazione. Inoltre, è possibile attivare, tramite App Trenitalia, le notifiche Smart Caring. A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

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