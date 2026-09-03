Yoga, Namasté Praiano da venerdì 4 a domenica 6 a Novella di Tramonti

Dal 4 al 6 settembre Tramonti ospiterà Namasté Praiano, il festival dedicato allo yoga, al benessere e alle discipline olistiche.

L’edizione 2026 si svolgerà nella frazione di Novella e rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita della manifestazione, giunta al suo settimo anno.

Obiettivo turismo esperienziale e sostenibile

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Praiano e Tramonti con l’obiettivo di promuovere un turismo esperienziale e sostenibile e di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale della Costiera Amalfitana.

Il programma si svilupperà nel comune di Tramonti, caratterizzato da un’ampia presenza di boschi, sentieri, terrazzamenti e vigneti, proponendo un’esperienza orientata al benessere e al contatto con la natura.

«Crediamo che il benessere possa diventare uno strumento concreto per riscoprire i territori e creare relazioni autentiche tra le persone. Portare Namasté Praiano a Tramonti significa valorizzare un patrimonio naturale e umano straordinario e invitare le persone a vivere la Campania più autentica, attraverso esperienze di condivisione, ascolto e contatto con la natura», afferma Elvira Zingone, fondatrice del progetto.

Il programma

Il calendario prevede pratiche di Ashtanga Yoga, Vinyasa Yoga, Yin Yoga e Kundalini Yoga, oltre a sessioni di Breathwork, Mindfulness, Shiatsu e meditazione sonora, affiancate da trekking nei castagneti e attività all’aria aperta. Tra gli insegnanti figurano Daniela Quintiliani, Marzia Rossi, Sara Ruocco, Paola De Martino, Francesca Zannelli, Teodoro Castolo ed Emiliana Sorrentino.

Il festival si aprirà venerdì 4 settembre con una pratica di Ashtanga Yoga e si concluderà domenica 6 settembre con il Morning Club, format dedicato alla musica e al movimento nelle prime ore della giornata.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione dei territori interni della Costiera Amalfitana attraverso attività legate al benessere, alla sostenibilità e alla destagionalizzazione dell’offerta turistica.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…