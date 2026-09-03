Salerno Design Week, le alchimie del design tema della II edizione

Dopo il successo dell’edizione 2025, dal 16 al 20 settembre 2026 va in scena la Salerno Design Week, la manifestazione diffusa promossa da Confindustria Salerno, con il sostegno della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio istituzionale di Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Salerno.

Per cinque giorni Salerno diventerà un laboratorio aperto dedicato al design, all’arte, alla cultura del progetto e all’innovazione, coinvolgendo aziende, professionisti, designer, istituzioni, università, studenti e cittadini.

A cura di Giovanna Basile e Stefania Rinaldi con il coordinamento scientifico di Vittoria Marino

Curata da Giovanna Basile, Presidente del Gruppo Design/Tessile/Sistema Casa di Confindustria Salerno, e da Stefania Rinaldi, Vicepresidente di Confindustria Salerno con delega al Made in Italy e Internazionalizzazione – coordinata scientificamente da Vittoria Marino, Professore Ordinario di Marketing presso l’Università degli Studi del Sannio – la seconda edizione conferma il design quale leva strategica per lo sviluppo del territorio.

Tema: Alchimie del Design

Il tema scelto per quest’anno, “Alchimie del Design”, racconta la capacità del progetto di mettere in relazione idee, competenze, persone e territori, creando nuove connessioni tra manifattura, creatività, innovazione e patrimonio culturale. Un’alchimia che attraversa discipline diverse e guarda al design come strumento di rigenerazione economica, urbana e sociale.

Il programma: 4 format Exhibit, Talk, Education, AperiDesign

Il programma della Salerno Design Week si articolerà nei quattro format Exhibit, Talk, Education e AperiDesign, con un calendario diffuso di appuntamenti.

I numeri restituiscono la dimensione e la trasversalità della manifestazione: 70 designer nazionali e internazionali, 6 mostre, 9 talk, 3 laboratori didattici, di cui uno musicale, 15 AperiDesign, 30 negozi coinvolti nel progetto In Vetrina e 2 installazioni in città – a Parco Pinocchio, la panchina vincitrice dello Young Factory Design Contest 2025 prodotta e donata dal Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Salerno, al Marina d’Arechi Port Village, un’opera di arte pubblica curata da Fondazione Filiberto e Bianca Menna.

Fuori dagli spazi tradizionali

Un palinsesto che porterà il Design fuori dagli spazi tradizionali, coinvolgendo il tessuto urbano e produttivo attraverso momenti di confronto dedicati a economia del progetto, manifattura, hospitality, turismo sostenibile, nautica, rigenerazione urbana, imprenditoria femminile e rapporto tra design, innovazione e territorio, con il contributo di progettisti, imprese, istituzioni, accademici e ospiti nazionali e internazionali.

Giovanna Basile, Presidente del Gruppo Design/Tessile/Sistema Casa di Confindustria Salerno

“Quando abbiamo scelto Alchimie del Design – afferma Giovanna Basile – cercavamo una parola che ponesse l’accento sul processo trasformativo che il design mette in atto, dalla piccola alla grande scala. La filiera del design non è fatta soltanto di progettisti e studi di architettura, ma coinvolge imprese, capitali e professionalità tecniche che contribuiscono a costruire le città del domani. Porre l’accento sul ruolo politico e sociale di architettura e design, sul loro peso nell’economia e nello sviluppo del territorio, significa riscoprire la cultura del fare e il genius loci oltre ad offrire nuovi strumenti per uno sviluppo strategico più consapevole, longevo e strutturato”.

Stefania Rinaldi, Vicepresidente di Confindustria Salerno con delega al Made in Italy e Internazionalizzazione

“La Salerno Design Week 2026 – aggiunge Stefania Rinaldi – eleva il Made in Italy a motore di internazionalizzazione e rigenerazione territoriale. Attraverso l’interazione tra i settori merceologici di Confindustria Salerno, l’evento trasforma il design in una leva strategica per la riqualificazione urbana e il rilancio del Sud. Posizionare Salerno come capitale del progetto significa investire in un’economia della bellezza capace di generare valore turistico e sociale, valorizzando le eccellenze locali su un palcoscenico internazionale”.

Vittoria Marino, Ordinaria di Marketing all’Università del Sannio

“La Salerno Design Week 2026 – conclude Vittoria Marino – nasce dall’idea che il design sia un motore di sviluppo per il territorio e un processo capace di trasformare la materia in linguaggio e la tecnica in gesto umano. Da qui il tema di questa edizione, che mette in relazione mondi diversi – dal furniture alla ceramica dalla nautica all’hospitality dal gioiello all’arte pubblica, fino alla rigenerazione urbana – in un unico movimento capace di attivare la città, rafforzare il tessuto produttivo e restituire ai cittadini un ruolo attivo nella cultura del progetto”.

Dario Loffredo, Assessore all’Urbanistica del Comune di Salerno





“Il Comune di Salerno ha fortemente voluto partecipare e sostenere questa bella iniziativa promossa da Confindustria Salerno – dichiara l’Assessore all’Urbanistica Dario Loffredo –. La nostra città, grazie al lavoro svolto dal nostro Sindaco Vincenzo De Luca, è diventata negli anni un modello ed un’eccellenza nel campo dell’urbanistica, del design e della rigenerazione urbana. Eventi come la Design Week confermano la vocazione di Salerno come hub culturale e turistico, una meta ormai consolidata nel panorama nazionale e internazionale, e contribuiscono a generare nuove opportunità di crescita”.

Tre mostre

Tra gli appuntamenti principali tre mostre: Pottergeist, progetto espositivo di HoperAperta, curato da Patrizia Catalano, Maurizio Barberis e Martina Barberis Casagrande – ospitato nella Pinacoteca Provinciale – visitabile fino al 30 novembre, che mette in dialogo designer internazionali e imprese manifatturiere salernitane.

Design for Food and Nutrition, curata da ADI Campania insieme a Michele Cuomo, dedicata al rapporto tra design e mondo del food, andrà in scena all’interno del Museo Archeologico, progettato dal celebre architetto Ezio De Felice.

Il segno che diventa leggenda, curata da Studio Opera LTB e dedicata a Giorgetto Giugiaro – al quale sarà conferito il Premio alla Carriera – sarà allestita al Museo Diocesano. La mostra ripercorrerà alcuni dei progetti più iconici del maestro del design italiano, attraverso una selezione di opere e prototipi che ne raccontano la straordinaria capacità di innovare e interpretare il design.

Gli allestimenti delle prime due mostre saranno realizzati da Tremil.

Workshop ed eventi diffusi

Completano il programma workshop di rigenerazione territoriale ed eventi diffusi, tra cui In Vetrina e gli AperiDesign realizzati in collaborazione con Confcommercio Salerno, il contest Young Factory Design, promosso in collaborazione con ADI – Associazione per il Disegno Industriale, e l’anteprima per il Sud Italia del docufilm Lost & Roll di Gianluca Vassallo.

Ospiti internazionali

Tra gli ospiti nazionali e internazionali si segnalano Elena Fiammengo, Senior Designer di Studio Gensler Miami, Paolo Zilli, Director ZHA Architects, Marco Gilardi, Director of Operations Minor Hotels Europe & Americas, Federico Spagnulo, Founder di Spagnulo & Partners, e Lorenzo Damiani, dell’omonimo studio di design.

Borse di Lavoro dedicate a Pino Grimaldi

Da segnalare inoltre il lancio delle Borse Lavoro dedicate a Pino Grimaldi, attraverso le quali giovani donne impegnate in cicli di studio superiore degli Istituti d’arte o in percorsi accademici, potranno essere ospitate dalle aziende del Comitato Femminile Plurale di Confindustria Salerno, che diventeranno luoghi di visione, sperimentazione e connessione tra creatività e impresa.

Il progetto di comunicazione della Salerno Design Week è stato ideato e coordinato da inCoerenze, che ha sviluppato l’identità visiva della manifestazione, il visual design e il coordinamento delle attività di comunicazione.

Il programma completo della manifestazione è consultabile online: https://www.salernodesignweek.it/programma-2026/

Per info: Salernodesignweek.it – IG Salernodesignweek

RINGRAZIAMENTI



La seconda edizione della Salerno Design Week è resa possibile grazie al contributo delle aziende promotrici: Hebanon 1830, Rinaldi Group, Tekla, Lamberti Design, inCoerenze, Miele, Marine Leather, Horizon, Saggese, Fornace De Martino, Tecnocap, Ceramiche Giovanni De Maio, Coluccio, Coworking SA, Bioplast, Agrioil, Essenia UETP, MTPlex, Capece Gioiellieri, Linee Contemporanee, Carisma, Pedone & Tomeo e D&D Italia – D’Amico.

La manifestazione si avvale della partecipazione di Confcommercio Salerno, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ADI – Associazione per il Disegno Industriale e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Salerno.

Partner tecnici: Boccia Industria Grafica S.p.A., Società Aerospaziale Mediterranea, Gruppo Sada, Latitudo 40, Grafica Metelliana, Print Lito Art, Vinto Urban, FG Industria Grafica, Diellemme, Pastificio Fratelli Setaro, Virvelle e Trotula. Le installazioni sono realizzate con il contributo di Marina d’Arechi – Salerno Port Village, ASI Salerno e la curatela artistica di Fondazione Filiberto e Bianca Menna. Con la collaborazione di Accademia di Belle Arti di Napoli, Fondazione Scuola Medica Salernitana, Fondazione Alfonso Gatto e Salerno Solidale.

Patrocini

La manifestazione si avvale inoltre del patrocinio morale di Symbola, Giffoni FF, Fondazione della Comunità Salernitana, Fondazione Ezio De Felice, Plart, Archipelago, ISIA Roma Design, Istituto Nazionale di Bioarchitettura, IUAD – Accademia della Moda, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento e Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Avellino, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Napoli, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Caserta, Federazione Campana degli Ordini degli Architetti PPC e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno.

Si ringraziano inoltre BCC Campania Centro, Intesa Sanpaolo e BdM Banca del Mediterraneo.

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