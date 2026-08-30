Firmato il patto d’amicizia tra Lions e Fidapa nel Santuario della “Piccola Lourdes” di Cava de’ Tirreni.

È stato firmato ieri, ai piedi della Madonna del Santuario della “Piccola Lourdes” di Cava De’ Tirreni, il protocollo d’intesa tra il Governatore del “Distretto Lions 108YA” del “Lions International”, Bruno Canetti, e la Presidente del “Distretto Sud Ovest” della “Fidapa BPW Italy”, Barbara Visco, che sancisce l’impegno a realizzare iniziative sociali, culturali e civiche a tutela del territorio e delle giovani generazioni. L’iniziativa del “Patto d’Amicizia” tra le due associazioni è stata ideata e fortemente voluta dalla professoressa Roberta D’Amato, Presidente della VI Circoscrizione del “Distretto Lions 108YA” e Presidente della sezione salernitana della “FIDAPA BPW Italy”, l’associazione che promuove e sostiene le iniziative delle donne, che ne ha sottolineato l’importanza:” Questa sera, in questo posto magico e di grande spiritualità, diamo ufficialmente il via ad una sinergia concreta che vedrà protagonisti i singoli Club e le Sezioni dei nostri Distretti. Lions e FIDAPA sono due realtà straordinarie: non c’è competizione, né sovrapposizione tra noi, ma una perfetta complementarietà. Unire la forza operativa del nostro “We Serve” alla visione culturale e alle competenze al femminile della FIDAPA significa moltiplicare il bene che possiamo fare per la nostra comunità. Questo è solo il primo passo di un lungo cammino che faremo insieme”. Dopo i saluti alle autorità lionistiche e fidapine presenti, citate dal Cerimoniere Distrettuale Lions, Luigi Mirone, che ha ricordato la mission dei Lions e della Fidapa, sono state lette le preghiere dei Lions e della FIDAPA, dalla cerimoniera della VI Circoscrizione Lions, Annamaria Di Nicola, e dalla cerimoniera della Fidapa, Rita Mazza Laurenzi. L’avvocato Barbara Visco, Presidente del “Distretto Sud Ovest” della FIDAPA, che racchiude i territori della Campania e della Calabria, fin da subito ha creduto e sostenuto la preziosa sinergia:” Questa sera ufficializziamo in modo concreto una collaborazione che è in atto già da tempo. Anche se gli obiettivi delle due associazioni, nate entrambe in America ai primi del ‘900, sono diversi, sono accomunate da un forte spirito associativo e dal sentire fortemente l’esigenza di impegnarci nel sociale per costruire una società più giusta ed equa. Riteniamo importante creare delle sinergie su temi che sono di particolare rilevanza”. Le conclusioni sono state affidate al Governatore del” Distretto Lions 108 YA” che racchiude i territori della Campania, della Calabria e della Basilicata, Bruno Canetti, che ha accolto fin dal primo istante, con entusiasmo, generosità e vero spirito associativo la proposta della presidente D’Amato. Il Governatore ha ricordato la vocazione al servizio dei Lions e il motto Lions “We Serve”:” Noi serviamo e dobbiamo essere orgogliosi e felici di farlo con amore e passione. Insieme alla FIDAPA, che è un’associazione molto importante, faremo tante cose insieme consapevoli dei comuni valori etici, dello spirito di servizio e della dedizione alla promozione di una cittadinanza attiva”. Il rettore e cappellano del Santuario, Don Rosario Sessa, ha ricordato che la “Piccola Lourdes” è stata fondata 52 anni fa:” Il Santuario fu fondato nel 1974 e da allora è meta di tanti pellegrinaggi: è un’oasi di grande pace e di grande spiritualità”. Alla cerimonia hanno partecipato i rappresentanti dell’associazione cattolica UNITALSI, sottosezione Amalfi – Cava De’ Tirreni, presieduta da Annamaria Sica. Dopo la firma del protocollo e la celebrazione della messa si è tenuto un momento conviviale presso lo storico “Palazzo San Giovanni” di Cava De’ Tirreni.

Aniello Palumbo

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