Sarà un vero e proprio viaggio musicale attraverso culture, epoche e paesaggi quello che prenderà il via il 31 agosto in Cilento con l’arrivo dell’Orchestra di musica tradizionale coreana dei musicisti non vedenti “Re Sejong”, protagonista del progetto “Re Sejong incontra il Rinascimento”.

Tre serate, tre luoghi profondamente diversi tra loro e un unico grande filo conduttore: la musica come linguaggio universale, capace di superare confini geografici, culturali e personali.

31 AGOSTO – PAESTUM, VILLA SALATI

Il primo appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto alle ore 20.00, nella prestigiosa cornice di Villa Salati a Paestum, immersa nella magica atmosfera dei templi della Magna Grecia.

Sarà proprio Paestum ad accogliere l’avvio del tour italiano dell’Orchestra “Re Sejong”, composta da circa 30 musicisti coreani, circa la metà dei quali non vedenti.

Un organico unico nel suo genere, che porterà in scena la ricchezza della musica tradizionale coreana attraverso strumenti, sonorità e repertori capaci di raccontare una cultura millenaria.

Il titolo “Re Sejong incontra il Rinascimento” nasce dal desiderio di creare un ponte tra due grandi patrimoni culturali: da una parte la tradizione coreana legata alla figura di Re Sejong il Grande, sovrano illuminato e grande promotore della cultura e delle arti, dall’altra il Rinascimento europeo, simbolo di una straordinaria stagione di creatività e di apertura al mondo.

La suggestiva cornice di Villa Salati renderà ancora più particolare questo incontro. Le note della tradizione coreana risuoneranno infatti a pochi passi dai templi di Paestum, testimonianza millenaria di un’altra grande civiltà.

1 SETTEMBRE – AGROPOLI, ARENA DEL MARE

Il viaggio dell’Orchestra proseguirà il giorno successivo, 1 settembre, con un nuovo appuntamento all’Arena del Mare di Agropoli.

Dalle pietre millenarie di Paestum lo spettacolo si sposterà dunque verso il mare, in una cornice completamente diversa ma altrettanto suggestiva.

Il pubblico di Agropoli avrà l’opportunità di assistere a uno spettacolo nel quale le sonorità degli strumenti tradizionali coreani si incontreranno con l’atmosfera mediterranea della costa cilentana.

Sarà un incontro ideale tra Oriente e Mediterraneo, tra una tradizione musicale nata dall’altra parte del mondo e un territorio, quello cilentano, da sempre crocevia di popoli e culture.

2 SETTEMBRE – STIO, AGRITURISMO “AL CHIARO DI LUNA”

La terza tappa è in programma il 2 settembre a Stio, presso l’Agriturismo “Al Chiaro di Luna”.

Dopo la monumentalità di Paestum e il fascino del mare di Agropoli, l’Orchestra raggiungerà il cuore più autentico e incontaminato del Cilento, portando la propria musica tra le colline e i paesaggi dell’entroterra.

Un appuntamento che promette di avere un’atmosfera particolarmente intima e suggestiva: la musica tradizionale coreana incontrerà infatti la dimensione rurale e naturale del territorio cilentano, in un contesto nel quale il pubblico potrà vivere l’esperienza musicale in maniera ancora più ravvicinata.

UN TOUR CHE PARLA DI CULTURA, INCLUSIONE E DIALOGO

Le tre serate rappresentano le prime tappe del tour italiano dell’Orchestra “Re Sejong”, che prenderà il via proprio il 31 agosto e si concluderà il 6 settembre a Roma.

La presenza di circa trenta musicisti, con una componente significativa di artisti non vedenti, rende inoltre il progetto particolarmente significativo sul piano dell’inclusione attraverso l’arte.

La musica diventa così non soltanto spettacolo, ma anche occasione per dimostrare come il talento, la passione e la creatività possano abbattere qualsiasi barriera.

A promuovere e coordinare l’iniziativa è il prof. Massimo Trotta, presidente del Club UNESCO Elea, insieme al prof. Kichul Lee, mentre la Direzione Artistica è affidata al Maestro Eduardo Caiazza.

Tre luoghi diversi, tre atmosfere diverse, ma un unico messaggio: la cultura non conosce confini.

Dal tramonto sui Templi di Paestum alle luci dell’Arena del Mare di Agropoli, fino alla quiete delle colline di Stio, l’Orchestra “Re Sejong” accompagnerà il pubblico in un viaggio ideale dalla Corea al Cilento.

Un viaggio nel quale non sarà necessario conoscere la lingua dell’altro per comprendersi: basterà ascoltare la musica.

E forse è proprio questo il modo più bello per far incontrare due mondi lontani: lasciando che siano le note, prima ancora delle parole, a raccontare quanto abbiamo in comune.

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