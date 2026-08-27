Una milf di troppo, Maria Bolignano ai Barbuti sabato 29

Sabato 29 agosto 2026, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, Maria Bolignano presenta “Una milf di troppo” (ingresso 20 euro).

Una milf di troppo è uno spettacolo comico incentrato sulla figura di due donne un po’ agè che rifiutano la realtà che le circonda (Romilda, una donna d’altri tempi contraria alla tecnologia) e la Milf, una donna troppo moderna…forse) che si alternano al loro alter ego ( la stessa Maria Bolignano).

È uno spaccato sulla società attuale che noi stessi rappresentiamo, ma soprattutto modifichiamo, con i nostri piccoli vezzi quotidiani e le nostre grandi paure universali. Cosa temiamo di più: la dipendenza dalla tecnologia o la vecchiaia? Attraverso la vita di queste tre donne, proviamo a darci una risposta. Nell’attesa… speriamo che a seppellirci sia, invece, una bella risata!

Maria Bolignano, attrice, autrice, comedian, si definisce “tragicomica perché nella vita lo siamo tutti. Dentro ogni tragedia vedo un varco che fa sorridere e dentro ogni risata c’è una piccola ferita che prova a guarire”. A teatro l’abbiamo vista recitare anche con Paolo Caiazzo, Carlo Buccirosso, Lello Arena e Luciano Melchionna.

Ha scritto, interpretato, improvvisato, cambiato pelle, riso tantissimo. Poi ci sono il cinema e la tv, dove ha avuto la fortuna di lavorare con registi come Luca Miniero, Alessandro Genovesi, Giuseppe Bonito, Carlo Carlei e Alessandro Capone, e in produzioni firmate Rai, Canale 5 e altri progetti che le hanno regalato un pubblico nuovo e affetto vero.

Info 339/6858043 – www.bottegasanlazzaro.it

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