Incidente su SS 18 a Capaccio, un morto e due feriti gravi

Un 33enne del posto è morto sul colpo in un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 del mattino di domenica lungo la Statale 18, in località Spinazzo, a Capaccio Paestum. Il bilancio è di un morto e tre feriti.
La vittima viaggiava su una delle due automobili coinvolte nello scontro frontale. Sull’altra vettura si trovavano quattro giovani: una 17enne e una 22enne, entrambe di Ceraso, trasportate all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania e ricoverate in prognosi riservata; un 21enne di Moio della Civitella, trasferito al Ruggi d’Aragona di Salerno; illeso il quarto passeggero.
Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.
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