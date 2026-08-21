Torna l’Arena Arbostella, 7 serate di teatro e musica

Torna con la sua XV edizione uno degli appuntamenti più attesi dell’estate salernitana. Da venerdì 28 agosto a giovedì 3 settembre 2026, il piazzale antistante il Teatro Arbostella “Gino Esposito”, in viale Verdi a Salerno, ospiterà l’Arena Arbostella – Premio Gino Esposito, rassegna estiva dedicata al teatro, al cabaret e alla musica.

Una settimana di spettacoli all’aperto, tutti con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, nata da un’idea del compianto direttore artistico Gino Esposito, figura di riferimento del teatro salernitano, e oggi portata avanti dal direttore artistico Arturo Esposito e dalla presidente del Teatro Arbostella Immacolata Caracciuolo.

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Salerno capitanato dal sindaco Vincenzo De Luca (che ha anche la delega alla cultura) e si avvale (come avviene da qualche anno) del valido sostegno della Fondazione Carisal. Quest’anno ha contribuito alla realizzazione dell’evento anche la BCC Banca Campania Centro, mentre forte l’interessamento per la kermesse del deputato salernitano Piero De Luca.

Ecco il programma.

Venerdì 28 Villa PerBene

Ad inaugurare la XV edizione, venerdì 28 agosto, sarà il trio salernitano dei Villa PerBene, composto da Chicco Paglionico, Andrea Monetti e Francesco D’Antonio, protagonisti dello spettacolo di cabaret “Titolo e sottotitolo”, un concentrato di comicità, situazioni surreali, sorprese e nuovi sketch.

Sabato 29 La fortuna con la F maiuscola di Eduardo De Filippo

Sabato 29 agosto spazio al teatro con la compagnia napoletana Zerottantuno Arte e Cultura, guidata da Felice Pace, che porterà in scena “La fortuna con la F maiuscola”, commedia firmata da Eduardo De Filippo e Armando Curcio.

Domenica 30 ‘A Morte ‘e Carnevale di Raffaele Viviani

Domenica 30 agosto sarà la volta della compagnia di casa, la Comica Gino Esposito, impegnata nel capolavoro di Raffaele Viviani “A morte ‘e Carnevale”, con la regia di Francesco Delli Priscoli. Una serata all’insegna del divertimento, senza rinunciare agli spunti di riflessione tipici della grande tradizione teatrale napoletana.

Lunedì 31 Cornuti e contenti

Lunedì 31 agosto torna all’Arena la compagnia nolana Quelli che… il Teatro, già protagonista della precedente edizione, con la commedia “Cornuti e contenti”, interpretata, tra gli altri, da Marco Lanzuise e Luciano Salvetti, affiancati da un nutrito e collaudato cast.

Martedì 1 Vanessa Caputo in concerto

Martedì 1 settembre spazio alla musica con Vanessa Caputo, protagonista del live show “L’estate sta finendo”, un viaggio attraverso le più belle pagine della musica italiana. Sul palco anche le coreografie della A.S.D. Salerno Danza.

Mercoledì 2 Non ti pago di Eduardo De Filippo

Mercoledì 2 settembre sarà protagonista il Teatro Popolare Salernitano, compagnia stabile del Teatro Il Sipario di Sandro e Regina, con un grande classico di Eduardo De Filippo: “Non ti pago”, interpretato da Roberto e Anna Nisivoccia.

Giovedì 3 Non è vero ma ci credo di Peppino De Filippo

A chiudere la rassegna, giovedì 3 settembre, sarà la compagnia All’Antica Italiana di Gaetano Troiano, con uno dei cavalli di battaglia di Peppino De Filippo, “Non è vero ma ci credo”.

Il Premio Gino Esposito

Nel corso delle sette serate sarà inoltre assegnato il tradizionale Premio Gino Esposito, riconoscimento dedicato ad artisti e professionisti che, nel corso della loro carriera, hanno avuto modo di incrociare il proprio percorso artistico con quello del compianto regista e direttore salernitano.

L’Arena Arbostella si conferma così non soltanto una rassegna di spettacoli, ma anche un momento di incontro e aggregazione per il pubblico non solo della zona orientale ma per l’intera città di Salerno, nel segno della tradizione teatrale e della memoria di Gino Esposito.

Partnership

La manifestazione sarà realizzata anche grazie alla collaborazione di numerose realtà che contribuiranno alla sicurezza e alla buona riuscita delle serate: Vo.Pi. di Pontecagnano per l’assistenza sanitaria, DR Security di Roberto Dinacci per sicurezza e accoglienza, CMC Group e Luciano Cappiello per scenografie e scenotecnica, DM Service per audio e luci, Malangone per la fornitura delle attrezzature e NLS Service per il palco.

INFORMAZIONI

Arena Arbostella – Premio Gino Esposito

28 agosto – 3 settembre 2026 Piazzale antistante Teatro Arbostella “Gino Esposito” – Viale Verdi, Salerno

Ingresso: gratuito fino a esaurimento posti – Apertura cancelli: ore 20.15 – Inizio spettacoli: ore 21.00

Info: 347 1869810 – 328 2664758 Email: Sito: www.teatroarbostella.it 347 1869810 – 328 2664758 teatroarbostella@gmail.com

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