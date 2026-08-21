Pitti Pizza & Friends, gli ospiti musicali

Sei giorni, una piazza, la pizza e un grande palco sul quale si alterneranno comicità, musica e alcuni dei protagonisti più interessanti della scena italiana. Pitti Pizza & Friends torna dal 25 al 30 agosto in Piazza della Libertà a Salerno con un calendario che punta sulla varietà e sulla capacità di parlare a pubblici diversi, dai giovanissimi agli appassionati della musica italiana, fino alle famiglie.

Martedì 25

Si parte martedì 25 agosto con I Ditelo Voi, storico trio comico napoletano protagonista da anni della televisione e del teatro, per una serata all’insegna della comicità e dell’intrattenimento. A seguire il dj set di Rosario Della Ragione.

Mercoledì 26

Mercoledì 26 agosto sarà la volta di Francesco Procopio, attore e comico napoletano tra i volti della comicità campana, preceduto da Giulia Molino, giovane cantautrice che si è fatta conoscere dal grande pubblico attraverso Amici. A seguire ancora il dj set di Rosario Della Ragione.

Giovedì 27

Giovedì 27 agosto spazio alla nuova generazione della musica italiana con Giovami, Napoleone, il cantautore di Salerno che ha duettato con Guè, Lorenzo Lupo, Lime Loop, Luk3, da Amici 24 a tour sold out ed Eddie Brock. Una serata che mette insieme pop, urban e nuove sonorità e che vedrà sul palco anche Eddie Brock, tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2026 con “Avvoltoi”, mentre Lorenzo Lupo arriva con un percorso in crescita che lo ha portato anche sui palchi del Kiss Kiss Way Tour.

Venerdì 28

Venerdì 28 agosto sarà una serata dedicata alle nuove voci e agli autori della scena contemporanea con Jasley, l’artista di «Ghetto Party», Gabriele Esposito, cantautore napoletano capace di unire tradizione partenopea e sonorità moderne, Cioffi, Federica Abbate, una delle autrici più prolifiche della musica italiana, firma di brani scritti per numerosi grandi interpreti e TrigNo, anche lui uscito dal talent di Maria De Filippi.

Sabato 29

Sabato 29 agosto il palco accoglierà ancora un altro volto dell’ultima edizione di Amici, Valentina Pesaresi, Cosmonauti Borghesi, la band romana reduce da X Factor, Florinda, voce autentica della GenZ, Francesco Da Vinci, figlio di Sal e in rotazione con il nuovo singolo “Signorina”, Banfy, il cantante neomelodico italiano di origini sinti diventato un fenomeno virale con “Bam Bam” e il vincitore di Amici 25 Lorenzo Salvetti, in una serata dedicata ancora una volta alla nuova scena musicale e ai suoi protagonisti, con linguaggi e generi diversi che si alterneranno sul palco di Piazza della Libertà.

Domenica 30

Gran finale domenica 30 agosto con Btwins, noti al grande pubblico nel 2011 partecipando al Festival di Sanremo nella categoria Giovani con il brano Mi rubi l’amore, Senza Cri, (Amici 24) Leo Gassmann, Settembre, Dolcenera e Rovazzi.

Una chiusura in grande stile che mette insieme generazioni diverse: dal cantautorato pop di Leo Gassmann, fino alla scrittura di Senza Cri e Settembre e ai grandi successi di Dolcenera e Fabio Rovazzi, per una serata destinata a richiamare un pubblico particolarmente ampio. Ogni sera prima dei big una carrellata di giovani cantanti e band emergenti.

Le sei serate saranno presentate da Pippo Pelo, uno dei personaggi di maggiore successo del panorama radiofonico nazionale.

Il cartellone conferma così la vocazione di Pitti Pizza & Friends a essere molto più di un appuntamento gastronomico. La pizza resta il cuore della manifestazione, ma intorno costruisce un’esperienza fatta di musica, spettacolo e socialità, con un’offerta capace di intercettare un pubblico ampio e di richiamare visitatori anche da fuori città.

METROPOLITANA POTENZIATA E NAVETTE GRATUITE

A rendere ancora più fruibile la manifestazione arriva anche un sistema di mobilità pensato per le sei serate. Accanto al potenziamento straordinario della Metropolitana di Salerno, saranno infatti attive navette gratuite tra Piazza Vittorio Veneto e Piazza della Libertà, creando un collegamento diretto tra la stazione ferroviaria e il luogo dell’evento.

Per l’andata le navette saranno operative dalle 19 alle 23, con corse ogni 30 minuti; per il ritorno da Piazza della Libertà il servizio sarà attivo dalle 21 fino all’1.15, sempre con corse ogni 30 minuti. Un’opportunità particolarmente importante per chi arriva da fuori Salerno e sceglie il treno, potendo raggiungere gratuitamente Piazza della Libertà e rientrare al termine della serata.

La metropolitana sarà a sua volta potenziata nelle fasce serali e notturne, con collegamenti tra Salerno e Arechi e tutte le fermate intermedie. Le partenze da Salerno saranno previste fino alle 22.35, mentre da Arechi i collegamenti proseguiranno fino all’1.35. Un sistema integrato che facilita gli spostamenti, riduce la necessità di utilizzare l’auto e amplia concretamente la possibilità di partecipare alla manifestazione anche per chi arriva dalla provincia e da fuori regione.

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE



Pitti Pizza & Friends rinnova inoltre la collaborazione con Salerno Pulita, presente tutte le sere con operatori dedicati alla corretta raccolta differenziata. In collaborazione con CIAL, Corepla, Ricrea e Comieco tornerà anche la “Ruota del Riciclo”, con giochi, informazioni e premi per coinvolgere il pubblico nelle buone pratiche di conferimento.

Pitti Pizza & Friends è ideata da Maurizio Falcone e promossa dall’Associazione Alimenta, presieduta dallo stesso Falcone, con Alfonso Aufiero vicepresidente. L’evento è organizzato con Effe Emme Eventi, con il patrocinio e il sostegno di Salerno, Regione Campania, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Fondazione Cassa di Risparmio, ASI Salerno, Banca Monte Pruno, Fondazione Banco di Napoli, Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Humanitas, Onmic, IPSEOA «R. Virtuoso», AiC Campania – Associazione Italiana Celiachia, ENS Salerno – Ente Nazionale Sordi.

I 21 forni

I 21 forni, con la direzione tecnica di Nunzio Mascolo, rappresenteranno le diverse anime della pizza e delle storiche pizzerie che promuovono la tradizione campana, con una presenza che parte da Salerno e dalla Campania per arrivare anche oltreoceano: L’Antica Pizzeria Reginè di Salerno, I Due Fratelli di Salerno, Il Panuozzo di Gragnano – I Due Fratelli, 280 Grammi di Caserta, Brandi di Napoli, Pizza a metro di Vico Equense,La Pizza di Umberto Falcone di Salerno, L’Angelo e il Diavolo di Salerno, Quanto Basta di San Giorgio del Sannio e Salerno, La Perla di Pulecenella di Salerno,Il Vicolo della Neve di Salerno, San Matteo New York, Antico Borgo di Nocera, Peppe Corsini-la pizza Napoletana e un forno dedicato per i celiaci in collaborazione con Aic Campania-Associazione Italiana Celiachia con la Pizzeria Madison Salerno.

Partnership

Media Partner: Radio Kiss Kiss.Main sponsor: Molini Pizzuti, Etè Supermercati, Motta Caffè, Latteria Sorrentina, Autodue, Santoro Creative Hub; sponsor: Coca-Cola, Peroni Nastro Azzurro, Fabbrocino,SEV-Iren, Finocchietto Esagerato, La Contadina, Humankey, FG Industria grafica, Melella Group; sponsor tecnici: Zio Pepe, I-Move Smart Mobility, 84100 Ingegneria srl, ARCK DE ROSA, Caseificio Ilka-Fiordilatte San Matteo, Ricciardi Computer-VNE S.p.A., I Casola Consulenti di bellezza, In Vino Civitas – Salone del Vino Salerno, Portadimare enoteca, Vitale srl, Linee Contemporanee, Convergenze.

Per informazioni e aggiornamenti sulla manifestazione: www.pittipizzaefriends.it; Instagram: @pittipizzaefriends; Facebook: Pitti Pizza & Friends.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…