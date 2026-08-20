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Torna la Sagra del Pesce Azzurro ad Atrani

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Saranno la Compagnia D’Altrocanto e Tony Tammaro ad allietare le migliaia di persone che si prevedono confluiranno  il 22 e 23 agosto  ad Atrani, dove si rinnova il tradizionale appuntamento con la Sagra del Pesce Azzurro, tra i momenti più attesi per celebrare la tradizione marinara e i sapori locali.

La  Sagra del Pesce Azzurro ad Atrani (spesso presentata anche come “Sapori del Mare” o “Festa del Pesce Azzurro”) è una delle manifestazioni enogastronomiche più antiche e identitarie dell’intera ⁠Costiera Amalfitana.

La forza della sagra sta nell’unione tra la cucina locale e l’architettura unica del paese.

Durante i giorni dell’evento, l’intero borgo si mobilita, le storiche scalinate, i vicoli stretti, la celebre piazzetta Umberto I e le arcate sul mare vengono addobbati con reti da pesca, luci e installazioni artigianali.

Storicamente la preparazione delle pietanze vede la cooperazione attiva dei ristoranti storici del borgo.Ognuno di essi gestisce una stazione del percorso, dalla spiaggia fino alla Valle del Dragone.

Il menu

Le ricette tramandate di generazione in generazione e servite negli stand includono capisaldi della cucina campana e atranese: zeppolina di fiori di zucca ed alici, tortino di alici farcito con melenzane, zucchine e peperoni cotti in fogli di limone, mezzo pacchero con pomodorino rosso e giallo melenzane fritte tonno e stick di buccia di melenzane,cuoppo fritto con  alici e calamari, macedonia di frutta e profitteroles al limone.

L’evento oggi rappresenta il perfetto punto d’incontro tra il passato marittimo di Atrani e il suo presente di perla turistica internazionale.

La manifestazione aprirà i battenti il 22 agosto dove dopo le degustazioni alle ore 21.00 vi sarà un concerto della Compagnia D’Altrocanto che con musiche e balli mediterranei  permetterà a tutti i presenti di godere e di vivere la magica atmosfera mediterranea .

Si chiuderà la sera del 23 agosto in Piazzale Marinella con il concerto di Tony Tammaro, pronto ad animare la piazza con il suo travolgente repertorio ironico. La manifestazione “Sagra del Pesce Azzurro”  si svolgerà a Piazzale Marinella, Largo Alagno e Viale della Metamorfosi

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