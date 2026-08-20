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VeliaTeatro, il Dittico del Mito, oggi, con Paolo Puppa

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Sabato 22 e domenica 23 agosto ore 21.15

Arena Zenone Fondazione Alario per Elea-Velia – Ascea Marina (Sa)

Dittico del mito, oggi

In prima nazionale, due conferenze spettacolo di e con Paolo Puppa. Prima serata: a leggio Eteocle ed Egisto. Seconda serata: a leggio Alcesti, a memoria Filottete.

Scrittore e drammaturgo capace di fondere competenza accademica e creatività teatrale, Puppa propone due serate dedicate alla rielaborazione narrativa di quattro personaggi tratti dal repertorio tragico classico, trasformando in cronaca la loro vicenda, nel pieno rispetto della fabula originale.
La prima serata – sabato 22 agosto – rievoca in chiave attuale la complessità dei drammi familiari che attraversano le storie di Eteocle, il re di Tebe figlio di Edipo e Giocasta che morì in un duello fratricida contro Polinice per il controllo della città, e quella di Egisto: anche lui nato da un incesto,  divenne l’amante di Clitennestra e uccise a tradimento il cugino Agamennone, poi vendicato dal figlio Oreste.

Paolo Puppa

Paolo Puppa è stato direttore di dipartimento e dal 2001 ordinario di storia del teatro e dello spettacolo all’Università di Venezia. Ha insegnato in università straniere, come Londra, Los Angeles, Toronto, Middlebury, Budapest, Parigi, Lilles. È stato redattore della rivista “Biblioteca teatrale” e ha collaborato in qualità di critico alle riviste Hystrio, Sipario, Ariel. È autore di numerosi saggi e testi teatrali (alcuni tradotti e rappresentati anche all’estero) e di libri di narrativa ed è curatore di scritti teatrali, mentre innumerevoli sono i suoi articoli su riviste come Prima fila, Passages, Sincronie, Biblioteca teatrale, Prove di Drammaturgia e altre. Nel 1996 ha vinto il Premio Pirandello con la commedia La collina di Euridice, e 3 anni più tardi riceve il premio speciale della giuria al Premio Riccione per Zio mio. Nel 2013 è stato co-editore di Differences on stage, per la Cambridge Scholars, recentemente premiato con il George Freedley Memorial Award, part of the Theatre Library Association Book Awards 2014.

 

INFORMAZIONI E CONTATTI

Tel. 334 32 66 442 — email: info@veliateatro.it

www.veliateatro.it

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