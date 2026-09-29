“Ballando insieme sotto le stelle”: una serata di solidarietà organizzata dall’Inner Wheel Salerno Carf di Salerno

“Crescere e fiorire” è il tema internazionale scelto per quest’anno sociale, da Ingelög Wyndhamn, Presidente dell’International Inner Wheel, la più grande organizzazione femminile di service al mondo. Un messaggio richiamato con forza dalla dottoressa Marisa Fiorillo, presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf”, in occasione della diciottesima edizione di “Ballando insieme sotto le stelle”. La tradizionale serata di solidarietà si è svolta, lunedì sera, nell’incantevole cornice del terrazzo panoramico del “Circolo Canottieri Irno” di Salerno, presieduto dal dottor Giovanni Ricco. L’iniziativa, ideata dal “Club Inner Wheel Salerno Carf”, ha visto come di consueto una numerosa e partecipata adesione in interclub. Tra i partner dell’evento: il “Club Inner Wheel Salerno Est”, presieduto dalla dottoressa Lara Bracesco; i Club Rotary salernitani: “Rotary Club Salerno”, presieduto da Giulio Trimboli; “Rotary Club Salerno Duomo” (Presidente Lucio Bifolco); “Rotary Club Salerno Picentia” (Presidente Amabile D’Agosto); “Rotary Club Salerno Nord dei Due Principati” (Presidente Aldo Caggiano); “Rotary Club Salerno Est” (Presidente Valentina Dell’Acqua). La Presidente del “Club Inner Wheel Salerno Carf”, Marisa Fiorillo Della Monica, ha illustrato con profonda sensibilità le finalità dell’iniziativa di solidarietà:” Ballando sotto le stelle” non è soltanto il titolo della nostra festa, ma un invito a guardare in alto, a non perdere mai la speranza, a ricordare che anche nella notte più buia basta una piccola luce per illuminare il cammino di ognuno di noi. È una festa all’insegna della solidarietà, da trascorrere in amicizia e serenità perché quando si dona il proprio tempo e la propria attenzione a chi è meno fortunato di noi e vive in condizioni di disagio, bisogna farlo con gioia e partecipazione sentita. Abbiamo deciso, in pieno accordo con i Club partner, di devolvere il ricavato della serata a favore della “Caritas Diocesana” di Salerno, con l’auspicio che quanto realizzeremo insieme possa lasciare un segno concreto nella vita di chi ha bisogno del nostro sostegno”. A portare il saluto di tutti i presidenti rotariani è stato il dottor Giulio Trimboli, che ha rimarcato il valore dell’appuntamento:” Con rinnovato entusiasmo abbiamo accolto l’invito dell’Inner Wheel a partecipare a questo evento che dà un ulteriore sorriso alla nostra collettività: questa è la festa della solidarietà e dell’amicizia e ogni anno cerchiamo di aiutare le persone che vivono nel disagio”. La Governatrice del “Distretto Inner Wheel 210” Matilde Saponaro, ha espresso parole di vivo apprezzamento per l’organizzazione della bellissima serata:” Inner Wheel è portare avanti i valori dell’amicizia, della solidarietà, anche attraverso service come questo che fanno girare la nostra ruota”. La Governatrice, che dieci anni fa ha fondato il Club Inner Wheel di Altamura, ha ricordato che il “Distretto 210” dell’Inner Wheel è composto da 51 Club presenti sui territori della Puglia, della Basilicata e della Campania:” È il distretto più importante anche da un punto di vista storico perché è il primo Club nato in Italia, precisamente a Napoli, fondato da Luisa Bruni”. Nel richiamare il proprio motto personale, “Il dovere del rispetto e il diritto al rispetto”, la Governatrice ha citato anche l’indirizzo guida della Presidente Nazionale dell’Inner Wheel, Anna Bardoni (“Dal disagio all’agio giovanile”), spiegando:” Ognuno di noi deve portare avanti questo discorso” – ha spiegato la Governatrice – “perché i giovani soffrono, vivono disagi di affettuosità; disagi comportamentali, anche negli ambienti scolastici. Dobbiamo sostenere, sia le scuole, sia le famiglie, in un discorso di recupero dei giovani che potrà essere il recupero di una società che oggi non va bene”. La segretaria del Club, Diana Sardone Di Lorenzo, ha condotto i saluti istituzionali presentando le numerose autorità e ospiti presenti: la Past President Nazionale dell’Inner Wheel Italia, la professoressa salernitana Maria Andria Pietrofeso, già Governatrice del “Distretto Inner Wheel 210”, socia e Past President del “Club Inner Wheel Salerno Carf”; la Segretaria Distrettuale Maddalena La Pia; l’Editor del Distretto Anna Maria Alfano; la Past President Daniela Pezzuto, membro del Comitato Espansione; la Past Governatrice Bianca De Stefano; le Presidenti dei Club Inner Wheel del territorio salernitano Nicoletta Del Nigro (Battipaglia); Luciana Annarumma (Nocera – Sarno); Rosa Carolina Gentile (Paestum Città delle Rose). Presente il presidente del “Rotary Club Cava dè Tirreni”, Francesco Saverio Del Forno, , i Presidenti dei Club Rotaract Salerno e Interact Salerno: Francesca Laudisio e Vincenzo Petrozzino ( rappresentato dal socio Emanuele Vicinanza) e i Consiglieri Comunali Alessandra Francese e Antonio Cammarota. La colonna sonora della serata è stata affidata al “Duo Blue Note” le voci delle cantanti Melissa Di Matteo e Manuela Minasi hanno trascinato i presenti con un coinvolgente repertorio di grandi successi internazionali e brani ballabili, suggellando una notte all’insegna dell’amicizia e della solidarietà.

Aniello Palumbo

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