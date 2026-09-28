85enne uccisa a Pellezzano, Carabinieri fermano il figlio, l’avrebbe strangolata nel sonno

Una donna di 85 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di via Nicotera, a Pellezzano (Salerno). Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’anziana sarebbe stata soffocata nel sonno dal figlio 53enne, poi fermato con l’accusa di omicidio aggravato.

La ricostruzione: strangolata mentre dormiva

Il delitto sarebbe avvenuto nella notte. L’uomo, secondo quanto accertato dalla Polizia giudiziaria, avrebbe strangolato la madre mentre riposava nell’appartamento dove i due convivevano. Dopo essersi allontanato, avrebbe telefonato al 112 riferendo quanto commesso.

I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino lo hanno rintracciato poco dopo mentre vagava a piedi per le vie del paese. È stato identificato e sottoposto a fermo su disposizione della Procura di Salerno.

Il movente: dissidi familiari

Gli inquirenti indicano come movente pregressi dissidi familiari tra madre e figlio. Un quadro che dovrà essere approfondito nelle prossime ore, anche attraverso accertamenti sul contesto domestico e sulle condizioni psicologiche dell’uomo.

Indagini in corso

La salma dell’85enne è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia, che dovrà confermare la dinamica dello strangolamento e l’orario esatto della morte. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore della vittima e verificando eventuali precedenti tensioni all’interno del nucleo familiare.

Il 53enne resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa della convalida del fermo.

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