Raduno Aeronautica, arrivano le Frecce Tricolori

La città di Salerno si prepara ad applaudire il tricolore nei cieli del suo golfo. Nel fine settimana da venerdì 25 a domenica 27 settembre 2026, Salerno ospiterà l’Aeronautica Militare in occasione del 22° Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, affiancato dallo spettacolo dell’Air Show della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”.

Promossa dall’Associazione Arma Aeronautica Aviatori d’Italia, organizzata in collaborazione con la sezione di Salerno e l’Aero Club Salerno, patrocinata dal Comune di Salerno, la manifestazione si avvale del contributo della Camera di Commercio di Salerno, da sempre impegnata in prima linea a sostegno dello sviluppo economico e turistico del territorio. Alle attività organizzative ha collaborato la CNA Salerno.

L’Aeronautica Militare torna a Salerno con le Frecce Tricolori a 20 anni esatti dall’ultima esibizione in città della Pattuglia Acrobatica Nazionale, nell’agosto del 2006. In occasione del 22° Raduno nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica – Aviatori d’Italia, il 25, 26 e 27 settembre prossimi, la Forza Armata sarà presente sul Lungomare Santa Teresa, con stand promozionali, simulatori ludici e postazioni per il progetto benefico “Un Dono dal Cielo”, raccolta fondi destinata a tre ospedali pediatrici del Centro, Nord e Sud Italia promossa dall’Aeronautica Militare proprio in collaborazione con l’Associazione Arma Aeronautica.

I principali appuntamenti per la cittadinanza

Un ricco programma di eventi coinvolgerà cittadini, appassionati e turisti per tre intere giornate:



Villaggio Azzurro

Il “Villaggio Azzurro”: (da venerdì 25 a domenica 27 settembre): inaugurato venerdì 25 settembre alle ore 10:30 presso il Lungomare Santa Teresa, il villaggio rimarrà aperto per tutto il week-end offrendo al pubblico esperienze immersive, tra cui un simulatore di volo, la mostra statica del cockpit dell’aereo Tornado e gli stand informativi dell’Aeronautica Militare e dell’Associazione Aeronautica.

Concerto Banda Aeronautica

Il concerto della Banda dell’Aeronautica Militare: sabato 26 settembre, alle 19:30, al Teatro Augusteo, l’esibizione della banda diretta dal Maestro Magg. Pantaleo Leonfranco Cammarano.

Le prove e l’Air Show delle Frecce Tricolori:

◦ Sabato 26 settembre (inizio ore 15:30 circa): prove ufficiali di volo della manifestazione aerea, con la Pattuglia Acrobatica Nazionale, sul lungomare di Pastena.

◦ Domenica 27 settembre (inizio ore 16:00 – 18:00 circa): grande esibizione acrobatica dell’Air Show delle Frecce Tricolori sul lungomare di Pastena / Marconi, preceduta dal gruppo elicotteri HH139 del IX Stormo “Francesco Baracca”, simulazione di un soccorso aereo in mare, lancio di paracadutisti dell’Aeronautica Militare, passaggio di aerei dell’Aeroclub Italia di Salerno ed esibizione di un pilota campione di acrobazia aerea a motore.

Il Raduno e il Corteo

Il Raduno Nazionale dell’Associazione Arma Aeronautica (domenica 27 settembre): la giornata di domenica vedrà il momento clou del raduno nazionale con il ritrovo dei partecipanti sul Lungomare Trieste (ore 9:00 – 9:30) e il solenne corteo da Piazza Dante Alighieri a Piazza della Libertà (dalle ore 10:30), dove si terranno le celebrazioni ufficiali alla presenza delle Autorità Civili e Militari.

Tra le attività in programma, nella mattinata di lunedì 28 settembre, a partire dalle ore 9.00, anche la visita dei piloti e di una delegazione dell’Aeronautica Militare presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona: in particolare saranno portati doni ai piccoli ricoverati nel reparto di Pediatria.

Il cielo nelle Mani al teatro Pasolini a cura di CNA Salerno

“Il cielo nelle Mani” – Spettacolo dedicato al Made in Italy

A cura di CNA Salerno

Venerdì 25 settembre 2026 – Ore 19.00 – Teatro Pasolini

Un volo diretto nel cuore dell’artigianato italiano, tra creatività, maestria e identità culturale: è “Il cielo nelle Mani”, lo spettacolo-evento promosso da CNA Salerno per celebrare il valore del Made in Italy attraverso moda, oreficeria e ceramica artistica, promosso in occasione della vetrina nazionale legata alla presenza delle frecce tricolori ad una serata che unisce eleganza, racconto e musica dal vivo, costruita come un percorso emozionale, una mostra in movimento che parte proprio da ciò che gli artigiani custodiscono e trasformano ogni giorno: “Il racconto del gioiello, del lavoro sartoriale della ceramica ” e “La sensazione di volare nel realizzare un’opera”.

Programma

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