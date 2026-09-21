San Matteo, iniziate le celebrazioni

È il giorno di San Matteo, patrono di Salerno, e la città si è svegliata immersa nella sua festa più identitaria. Il culto del santo evangelista, profondamente radicato nella tradizione popolare, si vive da giorni nelle strade e nelle case: non solo celebrazioni religiose, ma anche riti familiari e gastronomici, dalla milza imbottita (‘a meveza ‘mbuttunat) al dolce Santa Rosa, simboli immancabili della ricorrenza.

Il Pontificale in Cattedrale

Dalle 11, nella Cattedrale dei Santi Matteo e Gregorio Magno, è in corso il solenne Pontificale presieduto dall’arcivescovo Andrea Bellandi, alla presenza di numerosi fedeli, autorità e turisti.

Tra i presenti anche il sindaco Vincenzo De Luca, con fascia tricolore: per lui è il ritorno alle celebrazioni del santo come primo cittadino.

La processione: migliaia di persone attese

Alle 18 partirà la tradizionale processione dalla Cattedrale. Sfileranno le statue di: San Matteo, San Giuseppe, San Gregorio VII, i santi martiri Ante, Gaio e Fortunato.

Il corteo attraverserà le principali strade del centro, accompagnato da migliaia di persone, tra devoti, confraternite, associazioni e famiglie che ogni anno rinnovano la loro partecipazione.

Fuochi d’artificio a mezzanotte

I festeggiamenti si concluderanno a mezzanotte con il tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio dal Molo Masuccio Salernitano, uno dei momenti più attesi della festa, che richiama cittadini e visitatori sul lungomare.

Una festa che unisce fede, identità e tradizione

San Matteo rappresenta per Salerno un elemento di identità collettiva: una festa che intreccia devozione, storia, memoria e comunità. La città, come ogni anno, si stringe attorno al suo patrono con una partecipazione che va oltre il rito religioso e diventa racconto di appartenenza.

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