Torna Ecommerce Hub venerdì 25 al Grand Hotel Salerno

Oltre 50 talk, workshop e case study, quattro sale formative in parallelo, ospiti internazionali e alcuni dei principali protagonisti dell’ecommerce e del digitale. Ecommerce HUB® torna venerdì 25 settembre 2026 al Grand Hotel Salerno per la sua 12ª edizione, con una giornata gratuita dedicata a formazione, approfondimento, strumenti digitali e confronto tra professionisti e imprese.

Tra i protagonisti già annunciati figurano Davide Casaleggio, CEO di Casaleggio Associati, Dario Vignali, co-founder di Marketers, insieme a TikTok e Shopify. Un programma pensato per offrire punti di vista, competenze ed esperienze differenti sulle trasformazioni che stanno interessando il commercio digitale.

Tema 2026 Make It Count

Il tema scelto per il 2026 è Make It Count. Un invito a spostare l’attenzione dalla quantità delle iniziative alla qualità delle scelte. Crescere, scalare o adottare nuove tecnologie non è più sufficiente se queste attività non producono valore reale e duraturo. In un mercato in cui strumenti, piattaforme e opportunità continuano a moltiplicarsi, la sfida diventa capire dove investire, cosa misurare e quali innovazioni abbiano davvero senso per il proprio business.

4 sale formative

Il programma si svilupperà contemporaneamente in quattro sale formative, con un main stage da 600 posti a sedere, alternando interventi di scenario, approfondimenti verticali, workshop e case study. Ogni partecipante potrà così costruire il proprio percorso durante la giornata, scegliendo gli appuntamenti più vicini ai propri interessi e alle esigenze della propria attività.

Alla formazione si affiancherà l’area espositiva, con una selezione di solution provider e aziende specializzate nelle diverse aree dell’ecosistema ecommerce. Uno spazio pensato per conoscere tecnologie, servizi e strumenti digitali e confrontarsi direttamente con chi li sviluppa.

Eh!Wards

L’edizione 2026 segna inoltre il ritorno degli Eh!Wards, il riconoscimento di Ecommerce HUB dedicato ai progetti ecommerce che si distinguono per innovazione, performance, qualità dell’esperienza digitale e visione strategica. La selezione integra valutazioni tecniche, audit professionali e il contributo di esperti del settore, prendendo in esame sei aree: UX & Design, performance, innovazione, accessibilità, compliance e strategia. La shortlist dei finalisti sarà annunciata il 15 settembre, mentre la premiazione si terrà il 25 settembre durante Ecommerce HUB 2026.

Partner

Partner dell’edizione sono Banca Sella e Stancer, la fintech del Gruppo Iliad dedicata ai pagamenti digitali, che accompagneranno Ecommerce HUB in una giornata nella quale formazione, analisi del mercato e conoscenza delle soluzioni si intrecceranno per offrire alle imprese strumenti e occasioni concrete di confronto.

Dal 2015

Dal 2015 Ecommerce HUB riunisce in Campania professionisti, aziende e protagonisti della digital economy. Con Make It Count, la dodicesima edizione porta al centro una domanda sempre più rilevante per chi opera nell’ecommerce: non quanto sia possibile fare, ma cosa valga davvero la pena fare.

La partecipazione a Ecommerce HUB 2026 è gratuita e aperta a tutti, con iscrizione obbligatoria. La registrazione consente di ottenere il biglietto di ingresso e l’accesso all’app ufficiale dell’evento, attraverso la quale ogni partecipante potrà organizzare la propria giornata, costruire la propria agenda e ricevere tutte le informazioni e gli aggiornamenti relativi all’evento.

Le iscrizioni sono già aperte.

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