Meravigliosa Salerno, il nuovo libro di Paolo Romano

Sarà presentato giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18 a Palazzo Sant’Agostino a Salerno (nel salone di rappresentanza della Provincia in via Roma 104 a Salerno) il libro Meravigliosa Salerno di Paolo Romano, pubblicato da Marlin Editore nella collana Le Guide Marlin – Guide narrate per viaggiatori curiosi con le fotografie di Cristina Santonicola e la prefazione dell’attrice Beatrice Fazi.

Non è una guida ma un curiosario

Meravigliosa Salerno non è una classica guida e non è nemmeno una sommatoria di itinerari ma un denso “curiosario”, un libro senza tempo, di quelli che possono essere letti, riletti, conservati, consultati, regalati. Racconta 110 luoghi tra la città e le costiere amalfitana e cilentana, corredati da citazioni letterarie e poetiche e dalle immagini fotografiche originali di Cristina Santonicola.

La presentazione

In occasione della presentazione la giornalista Barbara Cangiano dialogherà con Paolo Romano e Cristina Santonicola. Interverrà Beatrice Fazi. Interverranno per i saluti istituzionali: il presidente della Provincia di Salerno Giuseppe Parente, il presidente dell’Anci Campania Francesco Morra, l’assessore al Turismo del Comune di Salerno Alessandro Ferrara, l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.

Paolo Romano

«Con gli occhi di uno straniero e il cuore di un cittadino verace: penso sia questo lo spirito che anima il libro che ho concepito. Se Salerno è stata scelta dai Romani, dai Longobardi, dai Normanni e via dicendo, fino ad arrivare oggi ai turisti di tutto il mondo, ci saranno dei motivi. Ho voluto indagare la città e le due costiere con lo sguardo della meraviglia, perché è l’atteggiamento più consono a leggere un territorio così fortemente evocativo» spiega Paolo Romano, che conclude: «Il viaggio è triplo: lo si può fare con la lettura, andando a vedere e ri-vedere i luoghi in questione per approfondirne un particolare e, ancora, conservarli nella memoria degli occhi attraverso le immagini di Cristina Santonicola».

Il libro è, quindi, un viaggio nel genius loci di posti che hanno un valore poliedrico, storico, monumentale, paesaggistico, ma anche e soprattutto antropico, perché gli spazi non sono asettici e algidi ma si caricano di valore con i vissuti.

LE PAROLE DI BEATRICE FAZI

«Paolo ha il dono raro dei grandi narratori: non si limita a descrivere la geografia, ma ne cattura l’essenza emotiva. Attraverso le sue parole, le ricostruzioni storiche, i rimandi letterari e grazie ai meravigliosi scatti di Cristina Santonicola, le pagine di questo libro si trasformano in un cammeo splendido che restituisce a Salerno, alla Costiera Amalfitana e a quella Cilentana tutta la loro sfolgorante, millenaria bellezza. Leggere quest’opera è, per me, come tornare a casa ripercorrendo una mappa di emozioni che si risvegliano. E spero che per ogni lettore possa essere l’inizio di un viaggio indimenticabile nel cuore della mia terra».

DESCRIZIONE

Salerno ha accresciuto in maniera esponenziale la sua vocazione turistica e croceristica. Una città ricca di storia, incastonata in un paesaggio naturale di straordinaria bellezza, nell’arco di quello che il poeta Gabriele D’Annunzio definì “Il lunato golfo”. Questa non è una guida turistica tradizionale e nemmeno il solito elenco di itinerari da seguire, vuole essere invece un album iconico e sintetico, un viaggio emozionale e ricco di curiosità archeologiche, geografiche, storiche, urbanistiche, letterarie e di costume a firma di un esperto narratore, Paolo Romano.

Da Salerno, l’album si allarga alle due costiere, quella Amalfitana e quella Cilentana, offrendo altrettanti excursus in un territorio vasto e incomparabile, nel cuore della Campania felix già amata dagli antichi romani. Ogni scheda è come un cammeo, un ritratto sintetico che coglie in poche righe l’essenza del luogo. Un volume da leggere e conservare per future consultazioni, utile tanto ai turisti quanto ai salernitani per la ricchezza e la densità di informazioni che contiene. A ben vedere, si tratta di due libri in uno, perché accanto ai testi ci sono le immagini artistiche di Cristina Santonicola, che rappresentano un viaggio visivo dentro la meraviglia, un modo per trattenere, tra le mani e dentro gli occhi, tutta la bellezza che nessun souvenir potrà mai rendere e condensare appieno.

L’AUTORE

Paolo Romano, giornalista, docente e scrittore, vive e lavora a Salerno. Già collaboratore del Televideo Rai-Giubileo, storico redattore dell’emittente televisiva Tds, collabora con “Il Tempo” e “L’Altravoce”. Ha realizzato documentari in India, Tunisia, Germania, Israele, Egitto e Giordania. Tra i libri pubblicati: La storia di Salerno. Dalla preistoria ai giorni nostri (2019), Storia del Coronavirus a Salerno e in Campania (2020) e, in edizione Marlin, Il castello di carta. Guida letteraria di Salerno e della sua provincia (2021, II edizione) e Io, la Campania. Autobiografia di una regione meravigliosa (2022, III edizione).

LA FOTOGRAFA

Cristina Santonicola vive e lavora a Salerno. Adora la musica e i film d’autore attraverso i quali ha iniziato ad amare la fotografia. Sin da giovane pratica l’affascinante viaggio nel mondo “dell’ottava arte” e, in questo periodo di studi e sperimentazioni, ha documentato molti eventi nazionali, tra cui il Premio di narrativa storica “Raccontami la storia”, Salerno Letteratura, Giffoni Film Festival, Comicon, concerti, spettacoli teatrali e partecipato a varie mostre collettive e personali.

Meravigliosa Salerno di Paolo Romano (2026, Marlin editore, collana Le Guide Marlin, pp. 240, € 24,90 – ISBN 9788860432490)

FOTOGRAFIE DI CRISTINA SANTONICOLA

INTRODUZIONE DI BEATRICE FAZI

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