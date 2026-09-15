Incendi, Costiera ancora in fiamme da Maiori fino ad Agerola

Proseguono senza sosta le operazioni dei vigili del fuoco per lo spegnimento e la messa in sicurezza delle aree colpite dagli incendi boschivi che da ieri interessano la Costiera Amalfitana. La situazione resta complessa, con più fronti attivi e un territorio vasto coinvolto tra Positano, Amalfi, Tovere di Amalfi e la zona di Cus Pogerola.

Fronti di fuoco estesi, ma nessun ferito né danni alle abitazioni

Domenica 13 settembre, un nuovo rogo è divampato nel territorio di Maiori, in località San Vito.

A preoccupare è soprattutto il vento presente ad alta quota, che non facilita le operazioni e, al contrario, alimenta le fiamme, rendendo più difficile contenere l’incendio.

Il rogo di San Vito arriva al termine di un’altra giornata particolarmente pesante per la Costiera Amalfitana, dopo gli incendi che nelle ultime ore hanno interessato anche altri versanti del territorio.

Un patrimonio naturale già messo a dura prova da una stagione estiva durante la quale il fuoco ha ripetutamente aggredito boschi e macchia mediterranea.

Nella serata di ieri diversi e ampi fronti hanno lambito la costa, spingendo le squadre dei pompieri a concentrarsi sulla difesa dei centri abitati e sul contenimento delle fiamme. Al momento non si registrano feriti né danni alle abitazioni e non è stato necessario evacuare edifici residenziali. In alcune strutture ricettive, a titolo precauzionale, alcuni ospiti hanno scelto autonomamente di allontanarsi.

Forze in campo: rinforzi da tutta la Campania e due Canadair operativi

Sul posto stanno operando le squadre dei distaccamenti di Salerno, Maiori, Nocera e Sarno, affiancate da rinforzi provenienti da Caserta e Castellammare di Stabia. Le operazioni sono rese difficili dal forte vento, che nella notte ha impedito l’impiego dell’elicottero entrato in azione alle prime luci dell’alba.

Due Canadair si sono alzati in volo per circoscrivere il vasto incendio che da Positano si è esteso nella zona di Tordigliano e fino al confine tra Poggerola, Agerola, Vico Equense e Piano di Sorrento.

A supporto dei vigili del fuoco di Piano di Sorrento, impegnati già da ieri sera e per tutta la notte, questa mattina sono arrivate anche le squadre di Napoli, vista la notevole estensione del rogo.

Agerola, case lambite dalle fiamme: evacuazioni nel borgo di San Lazzaro

La situazione più critica si è registrata ad Agerola, nel borgo di San Lazzaro, dove il fuoco ha lambito alcune abitazioni. Gli abitanti sono stati evacuati in via precauzionale.

Durissimo il commento del vicesindaco Luca Mascolo:

«È stata un’azione criminale. Da Amalfi il fuoco, complice il vento forte, si è spinto fino a Vico Equense. Siamo stati attivi tutta la notte, facendo ciò che era possibile al buio».

Danni ingenti al patrimonio boschivo e alla fauna

I roghi hanno già provocato danni significativi al territorio boschivo e alla fauna locale, in una delle aree naturalistiche più pregiate del Paese. Le operazioni proseguiranno per tutta la giornata e, con ogni probabilità, anche nelle prossime ore, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

Cirielli: Regione ripristini Protezione Civile smantellata da De Luca

«Sono vicino alla comunità di Positano e a quanti stanno affrontando le conseguenze del vasto incendio divampato nella notte in località Laurito».

Lo ha dichiarato Edmondo Cirielli, vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

«È ora che la Regione Campania ripristini la protezione civile regionale smantellata da De Luca.

Questo è un altro dei disastri della gestione De Luca a cui Fico deve porre rimedio. È necessario ritornare ad un sistema che veda i Vigili del Fuoco protagonisti della Protezione Civile. È indispensabile sostenere il territorio non soltanto nella gestione dell’emergenza, ma anche nelle successive attività di bonifica e prevenzione», ha aggiunto Cirielli.

«Ringrazio i Vigili del fuoco, impegnati durante la notte in condizioni particolarmente difficili a causa del forte vento. Il loro straordinario lavoro ha consentito di riportare il rogo sotto controllo e di proteggere persone, abitazioni e infrastrutture. Grazie anche alle forze dell’ordine, alla Polizia municipale, al personale Anas e ovviamente alla stessa Regione e a tutti gli operatori presenti sul posto», ha concluso il vice Ministro.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…