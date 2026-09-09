Galleria Maiori-Minori, Ferrante: tavolo tecnico con Regione, Anas e Comuni

“Sulla mobilità in Costa d’Amalfi dobbiamo passare dalle criticità alle soluzioni. È questo l’impegno che, come Mit, stiamo portando avanti raccogliendo le istanze dei territori. La priorità è garantire una viabilità più sicura e moderna, rafforzando l’accessibilità ma tutelando al tempo stesso la straordinaria identità della Costiera. In particolare, sul tema della galleria Maiori-Minori, intendo promuovere un tavolo con Anas, Regione Campania e Amministrazioni comunali interessate per fare chiarezza sullo stato dell’iter progettuale”.

Lo dichiara il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia a margine dell’incontro con il sindaco di Maiori Gianpiero Romano, i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, il consigliere regionale Roberto Celano e il vicesegretario provinciale di Forza Italia Fulvio Mormile.

Serve confronto per valutare richieste territori e comprendere posizione Regione

“Nel corso dell’incontro – aggiunge Ferrante -abbiamo affrontato il tema della Ss163 e della variante in galleria Maiori-Minori. L’iter di quest’ultima ha raggiunto una fase avanzata sotto il profilo progettuale, pur restando da completare alcuni importanti passaggi autorizzativi e ambientali. Pertanto, ritengo necessario avviare un confronto anche per meglio valutare le richieste dei territori in merito al progetto, e comprendere la posizione che sul tema ha l’amministrazione regionale (mentre la Giunta De Luca spingeva sull’acceleratore, quella Fico sembrerebbe nettamente contraria, ndr).

L’opera si inserisce in un più ampio programma di manutenzione e messa in sicurezza della Ss163, per il quale Anas ha programmato circa 18,5 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli investimenti per la galleria. Sul fronte della Ztl territoriale della Costa d’Amalfi, poi, auspichiamo che la Regione Campania definisca al più presto perimetrazione e criteri di accesso.

Dopo il passo avanti normativo compiuto con la norma che ho fortemente voluto promuovere inserendola nel nuovo codice della strada, è il momento di accelerare per attuare uno strumento in grado di migliorare la viabilità e valorizzare la Costiera senza penalizzare residenti, lavoratori e attività economiche.

Continueremo a lavorare insieme agli enti locali per trasformare le esigenze della Costiera in interventi concreti, al fine di garantire – conclude Ferrante – infrastrutture più moderne, mobilità più efficiente e piena tutela di un territorio unico al mondo”.

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