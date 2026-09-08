Meravigliosa Campania presenta il nuovo Catalogo Scuole 2026/27: 102 itinerari per scoprire Campania e Sud Italia

MeravigliosaCampania.it è il portale web dedicato al turismo scolastico e alla scoperta della Campania attraverso itinerari, esperienze, visite guidate e proposte pensate per scuole, gruppi e viaggiatori.

Un punto di riferimento per conoscere le bellezze artistiche, archeologiche, naturalistiche e culturali della regione, con programmi organizzati alla scoperta di Napoli, Pompei, Ercolano, Caserta, Paestum, delle isole, delle coste e dei luoghi più suggestivi del territorio campano.

Ma l’offerta non si limita alla Campania. MeravigliosaCampania.it propone anche gite e tour verso altre importanti destinazioni del Centro e Sud Italia, con itinerari nel Lazio, in Puglia, Basilicata, Molise e Calabria, costruendo un ventaglio di possibilità capace di accompagnare gli istituti scolastici nella programmazione delle proprie attività didattiche fuori dall’aula.

Ed è proprio con l’inizio della nuova stagione dedicata ai viaggi d’istruzione che arriva una delle principali novità: è stato pubblicato il Catalogo Scuole a.s. 2026/27 di Divérteducando Viaggi, che celebra vent’anni di esperienza nel settore e propone 102 itinerari giornalieri, organizzati per destinazioni e temi, con l’obiettivo di continuare a mettere le scuole in movimento.

scarica ora il catalogo delle gite scolastiche

Il viaggio d’istruzione come esperienza educativa

Le gite scolastiche rappresentano da sempre uno dei momenti più attesi dagli studenti, ma il loro valore va molto oltre la dimensione ricreativa. Visitare un sito archeologico, osservare direttamente un’opera d’arte, percorrere un centro storico, entrare in contatto con un ambiente naturale o partecipare a un laboratorio significa trasformare nozioni e programmi scolastici in un’esperienza concreta.

È su questa idea che si sviluppa il progetto di MeravigliosaCampania.it: utilizzare il viaggio come strumento di conoscenza, socializzazione e crescita.

La Campania, in particolare, offre un patrimonio straordinariamente variegato. Nel raggio di pochi chilometri è possibile passare dai grandi siti archeologici alle città d’arte, dai parchi naturali alle coste, dalle testimonianze della civiltà romana ai castelli medievali, fino alle tradizioni enogastronomiche e ai percorsi dedicati alla biodiversità e all’ambiente.

Per gli insegnanti significa avere a disposizione numerosi spunti per collegare la visita ai programmi affrontati durante l’anno scolastico, modulando l’esperienza sulla fascia d’età degli studenti e sugli obiettivi didattici dell’istituto.

102 itinerari giornalieri nel Catalogo Scuole 2026/27

Il nuovo Catalogo Scuole 2026/27 di Divérteducando Viaggi raccoglie 102 proposte di itinerari giornalieri, suddivise per destinazioni e tematiche.

Si tratta di una programmazione particolarmente ampia, pensata per offrire alle scuole una scelta diversificata e consentire ai docenti di individuare più facilmente il percorso coerente con le proprie esigenze formative.

Il catalogo nasce dall’esperienza maturata in vent’anni di attività nel turismo scolastico, durante i quali il viaggio d’istruzione si è trasformato profondamente. Oggi gli istituti ricercano sempre più esperienze capaci di affiancare alla conoscenza del patrimonio storico e artistico anche attività laboratoriali, educazione ambientale, scoperta delle tradizioni locali e occasioni di apprendimento sul campo.

La proposta di Meravigliosa Campania segue proprio questa evoluzione, mettendo a disposizione una raccolta strutturata di esperienze e destinazioni facilmente consultabili anche online.

Napoli, Pompei, Ercolano, Caserta e Paestum tra le destinazioni protagoniste

Tra le mete che continuano a esercitare un forte richiamo sul turismo scolastico troviamo naturalmente Napoli, città che consente di costruire itinerari legati all’arte, alla storia, all’architettura, alla cultura popolare e alle trasformazioni sociali e urbanistiche avvenute nei secoli.

Un ruolo centrale è occupato anche dall’area archeologica vesuviana. Pompei ed Ercolano rappresentano due straordinari laboratori a cielo aperto per comprendere la civiltà romana e avvicinare gli studenti alla storia attraverso testimonianze conservate in maniera eccezionale.

Caserta, con il suo patrimonio monumentale, offre percorsi dedicati alla Reggia e alla storia borbonica, mentre Paestum rappresenta una delle destinazioni di maggiore interesse anche per le scuole della provincia di Salerno e per gli istituti provenienti da altre regioni italiane.

La presenza dei templi, dell’area archeologica e delle testimonianze della Magna Grecia trasforma Paestum in una meta particolarmente efficace dal punto di vista didattico, capace di rendere immediatamente comprensibili periodi storici spesso affrontati dagli studenti esclusivamente attraverso i libri.

Isole, coste e natura: la Campania oltre le città d’arte

Il turismo scolastico contemporaneo mostra una crescente attenzione anche verso itinerari naturalistici ed esperienziali.

Per questo motivo MeravigliosaCampania.it dedica spazio alle isole campane, alle coste e ai territori naturalistici, offrendo proposte che permettono di scoprire il rapporto tra uomo, ambiente e paesaggio.

Capri, Ischia e Procida, così come le aree costiere e i parchi del territorio regionale, possono diventare occasioni per affrontare temi legati alla geografia, all’ecosistema mediterraneo, alla tutela ambientale, alla storia delle comunità locali e allo sviluppo sostenibile.

La gita scolastica assume così una dimensione multidisciplinare: storia, scienze, arte, geografia ed educazione civica possono convivere nella stessa giornata e trasformarsi in esperienze direttamente osservabili.

Non solo Campania: itinerari nel Lazio, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria

Uno degli elementi che amplia ulteriormente il progetto è la presenza di proposte dedicate anche alle regioni vicine.

Oltre agli itinerari campani, infatti, il portale consente alle scuole di prendere in considerazione esperienze nel Lazio, in Puglia, Basilicata, Molise e Calabria.

Una scelta che permette agli istituti di utilizzare MeravigliosaCampania.it come punto di riferimento più ampio per la programmazione delle visite didattiche nel Centro-Sud Italia.

Roma e il suo immenso patrimonio storico, i borghi e i paesaggi della Basilicata, le città d’arte e i territori della Puglia, le destinazioni culturali e naturalistiche del Molise e della Calabria arricchiscono una programmazione pensata per rispondere a esigenze differenti per età, materie di studio, durata della visita e tipologia di esperienza.

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Un supporto alla programmazione di docenti e istituti scolastici

Organizzare una gita scolastica richiede un’attenta attività di programmazione. Non basta scegliere una destinazione: è necessario costruire un percorso sostenibile nei tempi, selezionare le visite, considerare gli spostamenti e assicurarsi che ogni momento della giornata contribuisca alla qualità complessiva dell’esperienza.

La disponibilità di un catalogo strutturato per destinazioni e temi aiuta i docenti a orientarsi tra numerose possibilità e a individuare con maggiore rapidità le proposte più adatte alla propria classe.

Il portale digitale affianca il catalogo mettendo a disposizione informazioni sulle singole destinazioni e sugli itinerari, offrendo così uno strumento di consultazione immediato per dirigenti scolastici, insegnanti e referenti incaricati dell’organizzazione delle uscite didattiche.

Vent’anni di scuole in movimento

Il nuovo catalogo rappresenta anche un traguardo simbolico: vent’anni di esperienza di Divérteducando Viaggi nel turismo scolastico.

Due decenni durante i quali sono cambiate le esigenze delle scuole, gli strumenti utilizzati per organizzare i viaggi e il modo stesso di concepire una visita didattica.

Rimane però centrale un principio: permettere agli studenti di conoscere luoghi, persone e territori attraverso un’esperienza diretta.

Le 102 proposte del Catalogo Scuole 2026/27 nascono proprio con questa finalità e testimoniano la volontà di continuare a investire in una formula di turismo capace di unire formazione, cultura e scoperta.

Perché una gita scolastica ben progettata non è semplicemente una giornata trascorsa lontano dall’aula. È una lezione che cambia luogo, linguaggio e prospettiva.

Ed è da questa idea che MeravigliosaCampania.it continua il proprio percorso: mettere le scuole in movimento e trasformare il territorio in una grande aula da scoprire.

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