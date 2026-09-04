Marina Militare, Sommergibile Salvatore Todaro in sosta al Porto

Il Sommergibile Salvatore Todaro, classe U212A, della Marina Militare sarà in sosta nel porto di Salerno dal 4 al 7 settembre 2026, offrendo alla cittadinanza l’opportunità di conoscere da vicino uno dei più moderni e tecnologicamente avanzati assetti della componente subacquea della Forza Armata.

Il sommergibile sarà aperto alle visite della popolazione nei seguenti giorni e orari:

– sabato 5 settembre: dalle ore 16.00 alle 18.30*;

– domenica 6 settembre: dalle ore 09.00 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 18.30*.

A causa delle caratteristiche strutturali proprie del sommergibile, cioè presenza di scale strette e verticali, soglie alte e passaggi non adatti, non sarà possibile accogliere visitatori con mobilità ridotta, anziani e/o minori inferiori ai 10 anni di età.

I minori dovranno essere accompagnati dai genitori, o da un tutore legale, a cui sarà chiesto di firmare una manleva prima dell’imbarco.

Si segnala che a bordo del sommergibile non è possibile effettuare riprese video/fotografiche.

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