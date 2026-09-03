Rumore Bim Festival fa tappa a Nocera e Giffoni

Rumore Bim Festival cala gli assi prima delle semifinali nazionali che si terranno a Napoli il 19 e 20 settembre.
Le prossime tappe tutte distribuite al sud, tra Campania e Puglia, si preannunciano pirotecniche. Settembre porta con sé tante belle novità e Rumore si arricchisce di tante nuove tappe sempre alla ricerca di nuovi talenti in giro per l’Italia.
Oggi a Nocera Inferiore
Si parte il 3 settembre e ad accogliere alla ricerca di talenti sarà Nocera Inferiore in Piazza del Corso, a partire dalle 19.
Sabato 5 a Giffoni
I casting del talent dedicato a Raffaella Carrà, che nel corso di cinque anni di attività ha visto cimentarsi persone di tutte le età proseguono il 5 settembre alla Asd Sabry Dance & Fitness in via De Cataldis a Giffoni Valle Piana in provincia di Salerno. L’insegnante Sabrina Marrandino risponde a tutte le richieste e informazioni.
Domenica 6 a Caserta
Il 6 ci si sposta a Caserta una delle province che quest’anno ha risposto meglio. Ad ospitare le audizioni sarà la prestigiosa Nuova Accademia Toscanini, in via Vincenzo Lamberti e per ogni informazione ci si potrà rivolgere alla dottoressa Anna Maria Riello. Fin qui le tappe campane di questa tornata.
Martedì 8 a San Severo in Puglia
L’otto settembre si arriva in Puglia, dove a San Severo, all’Accademia di Danza e Spettacolo “La maison della danse” in via Caravaggio arriveranno a mostrare i loro talenti, grazie anche alla referente della tappa Claudia Muscatiello. “Un entusiasmo travolgente – spiega la referente di Campania, Puglia e Basilicata Emma Malinconico, di Service Kreativ – che si percepisce da tutti coloro che si mettono in gioco a Rumore Bim Festival”.
Con la direzione artistica del maestro Carlo Morelli, che conferisce ulteriore lustro, Rumore attraversa tutta l’Italia alla ricerca dei migliori artisti emergenti del panorama nazionale, fornendo a tutti la possibilità di esprimersi. Per iscriversi gratuitamente www.rumorebimfestival.it.
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