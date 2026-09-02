Premio Fabula, oggi gran finale con Don Patriciello

Il gran finale del Premio Fabula 2026 comincia domani mattina con don Maurizio Patriciello e si chiude in Piazza del Popolo con Luca Trapanese e Francesco Paolantoni. Una giornata intensa per la XVI edizione ideata da Andrea Volpe, che oggi, mercoledì 2 settembre, porterà a Bellizzi testimonianze, storie, spettacolo e, soprattutto, il momento più atteso dai ragazzi: la proclamazione dei vincitori. Per la prima volta, infatti, saranno assegnati tre premi, uno ai più piccoli, uno agli studenti delle scuole medie e uno ai ragazzi delle scuole superiori.

Don Maurizio Patriciello

La giornata si aprirà alle 10 in Biblioteca, con un incontro aperto alla stampa, che vedrà i ragazzi confrontarsi con don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano e da anni voce impegnata sul fronte della legalità, del riscatto sociale e della tutela dei più fragili. Un incontro che porterà al Fabula una testimonianza forte sul valore della comunità, della responsabilità e della possibilità di scegliere, anche nei contesti più difficili, una strada diversa.

Poi, dalle 17, gli incontri proseguiranno nell’Area incontri dell’Arena Troisi. I ragazzi incontreranno Ciro Nobile del CAI, alle 17.30 Baskinn, alle 17.45 Piera Martone, scrittrice, che presenterà il suo libro «L’anima dei burattini», e alle 18.30 Emilio Ferrara, direttore di TerraOrti. Mediatore tra ragazzi e ospiti sarà Antonio Sica, che condurrà anche l’appuntamento serale in Piazza del Popolo.

Luca Trapanese

Alle 19 arriverà Luca Trapanese, scrittore, amministratore e protagonista di un percorso pubblico e personale fortemente legato ai temi dell’inclusione, dell’accoglienza e dei diritti. La sua storia, diventata anche un libro e un racconto capace di raggiungere un pubblico ampio, porta al Fabula una testimonianza sul valore delle scelte, della responsabilità e della capacità di costruire una società nella quale nessuno venga lasciato indietro. Sarà un incontro diretto con i ragazzi, fatto di domande ed esperienze, nel quale il tema «Fuori dal mondo» potrà assumere il significato di scegliere una strada diversa da quella già tracciata.

Francesco Paolantoni

Alle 19.30 sarà la volta di Francesco Paolantoni, attore, comico e autore, tra i volti più riconoscibili del teatro e della televisione italiana. Una carriera lunga e trasversale, costruita tra palcoscenico, cinema e televisione, con la comicità come cifra personale e la capacità di trasformare osservazione e ironia in racconto. Al Fabula incontrerà i giovani creativi portando la sua esperienza e il suo modo di guardare alla realtà attraverso l’ironia.

Mondi diversi, linguaggi lontani, ma un unico appuntamento conclusivo. Alle 20.30, in Piazza del Popolo, gli ospiti saranno insieme per «Le favole e le fiabe dei ragazzi». Sarà l’ultima grande serata del Fabula per il tradizionale momento del Castelletto.

La proclamazione dei vincitori

E poi arriverà il momento più atteso: la proclamazione dei vincitori. Quest’anno, per la prima volta, saranno tre. Uno per i più piccoli, uno per gli studenti delle scuole medie e uno per i ragazzi delle scuole superiori.

Una scelta che nasce dalla risposta arrivata proprio dai giovani. I ragazzi delle superiori non sono infatti obbligati a partecipare al concorso di scrittura, ma tra le circa 500 opere arrivate al Fabula sono state numerose anche quelle firmate da loro. Hanno scelto di mettersi in gioco, di raccontarsi e di confrontarsi con il tema di questa edizione, dimostrando che la voglia di scrivere e di inventare storie non si ferma con l’età. Da qui la decisione di allargare il riconoscimento e premiare tre fasce diverse.

Tre vincitori, quindi, ma senza dimenticare la filosofia che accompagna il Fabula fin dalla sua nascita: «Vincono tutti». Perché il premio può andare a una storia, ma il risultato più importante sono tutte quelle che sono state scritte, le persone incontrate, le domande fatte, le emozioni condivise.

Stasera Bellizzi chiuderà così la sua sei giorni dedicata ai giovani creativi: con una mattina affidata alla voce di don Patriciello, un pomeriggio di incontri e una serata con Trapanese e Paolantoni insieme sul palco, prima di scoprire i tre nomi che riceveranno il riconoscimento del Premio Fabula 2026.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…