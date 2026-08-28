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Danilo Rea protagonista del Villammare

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
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Il 28 agosto sarà la serata dedicata alle colonne sonore con un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica: ospite sarà Danilo Rea tra i più grandi pianisti jazz italiani.

Danilo Rea nasce a Vicenza nel 1957, ma la sua storia musicale prende forma a Roma, dove si avvicina alla musica fin dalla tenera età. La passione diventa presto studio al Conservatorio di Santa Cecilia, dove si diploma e, successivamente, insegna nella cattedra di Jazz fino al 2017.

Esordisce con lo storico Trio di Roma, insieme a Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto. Parallelamente, accompagna come pianista alcuni tra i più importanti cantautori e interpreti italiani: Mina, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Domenico Modugno, Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano. Suona inoltre al fianco di grandi nomi del jazz internazionale, tra cui Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman, Johnny Griffin, Phil Woods, Michael Brecker, Tony Oxley, Joe Lovano, Gato Barbieri, Aldo Romano, Brad Mehldau, Gonzalo Rubalcaba, Danilo Pérez, Chucho Valdés e Luis Bacalov.

Tra le collaborazioni più recenti si distinguono il progetto live Family Affair, insieme all’amico e collega Roberto Gatto e alle rispettive figlie Oona Rea e Beatrice Gatto; Adagios in Classical Jazz, il duo a quattro mani con il pianista Ramin Bahrami; Cosa sono le nuvole, in duo con Luciano Biondini alla fisarmonica; La Finestra di Puccini, dove il pianoforte di Danilo incontra la tuba di Michel Godard; e RESET Trio, l’eclettico progetto con gli amici e colleghi Massimo Moriconi ed Ellade Bandini.

Nel 2023 si rinnova inoltre il sodalizio con Fiorella Mannoia, dando vita a Luce, la tournée che ha portato il pianoforte di Danilo e la voce di Fiorella nei più prestigiosi teatri e nelle location più suggestive d’Italia.

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