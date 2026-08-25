Costiera Amalfitana nella morsa del fuoco, ben 5 incendi tra Maiori e Tramonti

Le fiamme stanno avvolgendo la Costiera Amalfitana, dove da questa mattina sono in azione tre Canadair, due elicotteri della Regione Campania e un elicottero pesante Erickson S-64 impegnati nello spegnimento di un vasto incendio divampato nella notte sulle montagne tra Maiori e Tramonti, all’interno del Parco dei Monti Lattari. Il rogo sta aggredendo un’ampia area di macchia mediterranea, alimentato dal vento e dalla conformazione impervia del territorio.

I fronti attivi: Casa Vitagliano, Paterno Sant’Elia e il versante costiero

Il fronte principale interessa la zona di Casa Vitagliano, ma altri focolai si sono sviluppati a Paterno Sant’Elia e lungo il versante costiero. La situazione è resa più complessa dalla presenza di più punti di fuoco attivi, che richiedono interventi simultanei da terra e dall’alto.

Una densa colonna di fumo, spinta dal vento, ha raggiunto anche il valico di Chiunzi e il centro di Minori, rendendo l’aria irrespirabile e creando disagi alla popolazione.

Il fronte più critico a Tramonti: fiamme in località Pucara

L’incendio più difficile da domare è quello in località Pucara, nel territorio di Tramonti, dove le fiamme avanzano in un’area particolarmente impervia. Destano preoccupazione anche i roghi sviluppatisi in mattinata nella zona di Trapulico e a Maiori, poco al di sopra dell’abitato di Santa Maria delle Grazie.

Squadre in campo per proteggere le abitazioni

Immediato l’intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile e della Comunità montana, impegnate nel contenimento delle fiamme e nella messa in sicurezza delle aree vicine alle abitazioni. Uomini e mezzi stanno lavorando per impedire che il fuoco si avvicini ai centri abitati e per proteggere le infrastrutture.

Al momento restano da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio, anche se non è da escludere l’origine dolosa e che i 5 roghi siano stati appiccati tutti dalla stessa mano.

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