Home Cultura e Società Cinema e Teatro Pirandello, trittico ai Barbuti giovedì 27

Pirandello, trittico ai Barbuti giovedì 27

Di
Redazione Gazzetta di Salerno
-
Idea Casa vendita online di arredamento, oggettistica per la casa, bomboniere, complementi d’arredo, cucina, piccoli elettrodomestici e idee regalo
FGL Ferramenta a Salerno è ferramenta professionale per edilizia, termoidraulica, utensileria e materiali per costruzioni
Villaggio Turistico Golden Beach a Paestum nel cuore del Cilento, bungalow direttamente sulla spiaggia
MPS Engineering è un'azienda italiana di progettazione e realizzazione di soluzioni per l'industria nel campo dell'automazione e della robotica.
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
Scopri su Gioieweb.com i migliori gioielli, orologi e oggetti preziosi dei brand più esclusivi come Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, Misis, Dadini, Philip Watch, Lucien Rochat, Festina. Eleganza e qualità garantite dalla Gioielleria Juliano. Acquista online con spedizione sicura!
Compro oro e argento usato, negozi Gold Metal Fusion a Salerno, Battipaglia, Nocera Superiore, Agropoli, Vallo della Lucania. Quotazioni dell'oro in tempo reale, pagamento in contanti immediato, oggetti inviati alla fusione.
Scopri MeravigliosaCampania.it: gite scolastiche in Campania tra storia, cultura e natura, con itinerari educativi per scuole e gruppi.

Giovedì 27 agosto 2026, alle ore 21.15, in largo Santa Maria dei Barbuti, nel centro storico di Salerno, per la quarantunesima edizione della rassegna estiva di teatro “Barbuti Festival”, nell’ambito del progetto “Foglie di teatro”, prima nazionale con un trittico dedicato a Pirandello con “Tre di fiori, ovvero Il giuco delle tre carte”: Cecè, L’altro figlio e l’Uomo dal fiore in bocca.

In scena: Anna e Roberto Nisivoccia, Renato Del Mastro e Cristiana Piraino e con Anna Scarpetta, Maurizio Barbuto, Damiano Camarda, Gennaro Lopardo Armando Incolingo, Marianna Bassi, Giovanna Cicalese, Rosa Ricciardelli, Alessandro De Pascale. assistente alla regia Fortunata Russo. Regia di Francesco Petti (ingresso 10 euro).

Tre atti unici molto diversi tra loro per ambientazione, temi e atmosfere. “Cecè” è quasi uno sketch, un gioco (anzi un “giuoco”) leggerissimo, ai limiti della farsa, ma con la grazia borghese di un vaudeville.

Con “L’altro figlio” siamo trasportati dalla linda camera d’albergo romana del primo atto alla strada polverosa e misera di un paesino siciliano, dalle pirouettes ingannevoli di un faccendiere viveur alla stasi tragica di una madre/non madre, o forse troppo madre.

Infine, “L’uomo dal fiore in bocca” è un dramma tutto mentale e filosofico incentrato sulle questioni primordiali del tempo, della vita, della morte. Tre opere che all’apparenza non potrebbero essere più distinte e distanti. Ma che se osservate più da vicino, rivelano inconfondibilmente che unica è quella fantasia che le ha partorite. E che unica è quella multiforme, inconfondibile voce che ce le racconta, quella voce che dal secolo scorso continua a parlarci e a squarciare davanti alle nostre anime il velo sull’ironia tragica dell’esistenza umana.

Info 339/6858043 – www.bottegasanlazzaro.it

Scopri di più da Gazzetta di Salerno, il quotidiano on line di Salerno

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

© Kynetic |innovazione|comunicazione|tecnologie|www.kynetic.it